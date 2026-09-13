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Kpss lisans alan bilgisi son oturumu başladı: işletme, muhasebe ve istatistik testleri uygulanıyor

KPSS Lisans Alan Bilgisi'nin üçüncü ve son oturumu bugün başladı; adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinde ter döküyor. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kpss lisans alan bilgisi son oturumu başladı: işletme, muhasebe ve istatistik testleri uygulanıyor

KPSS lisans alan bilgisi son oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü ve son oturumu saat 10.15'te başladı. Bu oturumda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Sınav binalarına adaylar saat 10.00'dan sonra alınmıyor.

Sınav süresi ve soru dağılımı:

Adaylara toplam 120 soru yöneltiliyor. Test dağılımı; İşletme 40, Muhasebe 40 ve İstatistik 40 soru olarak belirlendi. Sınavı tamamlamak için verilen toplam süre ise 160 dakika olarak açıklandı.

Sonuçlar ve adaylara hatırlatmalar:

ÖSYM takvimine göre, 13 Eylül'de gerçekleştirilen bu oturumun sonuçları 7 Ekim tarihinde ilan edilecek. Adayların sınav kurallarına uyması, sınav giriş saatlerine dikkat etmesi ve kimlik ile gerekli belgelerini yanlarında bulundurması önem taşıyor.

Sınavın yapısı gereği zaman yönetimi öne çıkıyor; üç ayrı testin bulunduğu oturumda adayların her teste ayıracakları süreyi planlamaları ve önceliklendirme stratejisi geliştirmeleri avantaj sağlayabilir. Resmi duyurular ve sonuçlarla ilgili bilgilendirmeler ÖSYM'nin açıklamaları doğrultusunda takip edilmelidir.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS ALAN BİLGİSİ&#039;NİN ÜÇÜNCÜ VE SON OTURUMU BAŞLADI. ADAYLAR...

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS ALAN BİLGİSİ'NİN ÜÇÜNCÜ VE SON OTURUMU BAŞLADI. ADAYLAR, SON OTURUMDA İŞLETME, MUHASEBE VE İSTATİSTİK TESTLERİNDE TER DÖKÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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