Eskişehir'de sınav heyecanı: KPSS lisans 3'üncü oturumu başladı

Eskişehir'de KPSS lisans 3'üncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisansının 3'üncü oturumu Eskişehir'de uygulandı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları dün gerçekleştirildi; 3'üncü oturum ise bugün yapılıyor.

sınav düzeni ve saatler:

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çok sayıda aday sınav heyecanı yaşadı. Salon girişleri 10.00'da kapatıldı ve sınav 10.15'te başlatıldı. Adaylara sınavı cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

sonuç açıklama takvimi:

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 7 Ekim'de ilan edileceği belirtildi.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NIN (KPSS) 3'ÜNCÜ OTURUMU ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI.