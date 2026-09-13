Uğur okulları yarım asırlık deneyimini Yozgat’a taşıdı

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Uğur Okulları, yarım asrı aşkın birikimini Yozgat’a taşıyarak yeni kampüsünü resmen açtı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet verecek kampüs, 12 Eylül tarihinde düzenlenen törenle kapılarını öğrencilere açtı.

Eğitim programı ve pedagojik yaklaşım:

Yeni kampüste STEM ve erkenSTEM uygulamaları ön plana çıkıyor; amaç, öğrencilerin bilim, teknoloji ve üretim süreçlerine yönelik merak ve becerilerini erken yaşlarda geliştirmek. Eğitimde ASDF (Akademik, Sosyal, Duygusal ve Fiziksel Gelişim) yaklaşımıyla çocukların gelişimleri çok yönlü takip edilecek, sanat, spor, kültür ve sosyal sorumluluk çalışmaları müfredatın ayrılmaz parçaları arasında yer alacak.

Kampüste uygulanan dil programı, yoğun İngilizce eğitimi ve ilkokuldan itibaren sunulan ikinci yabancı dil olarak Almanca seçeneğiyle dikkat çekiyor. Global Schools yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilirlik, küresel vatandaşlık ve kültürler arası farkındalık konularına vurgu yapılarak öğrencilerin uluslararası bakış açısı geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uluslararası programlar ve çift diploma imkânlarıyla öğrencilerin akademik gelişimlerine küresel bir perspektif katılıyor.

Öğrenci takibi, rehberlik ve teknoloji:

Uğur Okulları’nda eğitim süreci yalnızca akademik başarıyla sınırlı tutulmuyor; öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri de sisteme entegre edilen rehberlik uygulamalarıyla destekleniyor. Psikolojik danışmanlık hizmetleri, CODEM uygulamalarıyla bilişsel süreç analizleri ve U-Coach sistemi sayesinde bireysel gelişim düzenli olarak izleniyor. Ayrıca öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ortak paydada buluştuğu "Yuvarlak Masa" görüşmeleriyle ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriliyor.

Uğur Okulları, öğrencilerine yükseköğretim aşamasında da uluslararası fırsatlar sunuyor; kurum, BAU Global Eğitim Ağı içinde yer alan üniversitelerin sunduğu burs, akademik geçiş ve farklı ülkelerde eğitim imkânlarından yararlanma olanağı sağlıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ve BAU Global çatısındaki kurumlarla bağlantılı programlar dikkat çekiyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır açılışa ilişkin, "Bugün Yozgat Kampüsü’müzün açılışı için Yozgat’a geldik. 2026-2027 Eğitim Öğretim yılında Türkiye genelinde 5 kampüsümüzü Uğurlu Ailemize kattık. Bunlardan bir tanesi de Yozgat. Yozgat Kampüsü’müz okul öncesi, ilkokul, ortaokul kademelerinden oluşuyor. Türkiye geneli sunduğumuz tüm eğitim kalitesi hizmeti ve \"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\" uygulamamızı bu kampüste de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Ebru Divrik ise, "Eğitime değer veren Yozgatlı ailelerimizle yarım asrı aşkın eğitim gücümüzü buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizi hayallerine ve hedeflerine ulaştıracağımız yeni kampüsümüzde yoğun İngilizce eğitimimiz ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla öğrencilerimizi iyi insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt konuşmasında, "Yozgat’ta Uğur Okulları’yla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni tam uygulayan ve öğrenciye özel okul farkını gösteren akademik, sosyal ve öğrencinin burada rahat bir şekilde ikinci bir evi olacak şekilde bir okul tasarladık. Tasarladığımız okul tam anlamıyla öğrencinin hem psikolojik hem kendisinin bilimsel olarak gelişmesini sağlayan, öğrenciye dogmatik bilgilere karşı fikirlerini söyleyebilen kendi fikirleriyle birlikte sınıf içerisinde öğrencilerle öğretmenlerle iletişim kuran, proje yapan, o projelerinin içerisinde ulusal ve uluslararası projelere girmeyi sağlayabilecek bir eğitim modeliyle Uğur Okulları’nda Yozgat’ta eğitime başlayacağız. Bizim buradaki hedefimiz Türkiye yüzyılı maarif modelinde yetkin ve erdemli insan olmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın gösterdiği ve bize işaret ettiği yolda hareket ederek öğrencimize en doğru şekilde hizmet vereceğiz. Öğrencimizin çıktısı sağlıklı, cesaretli, vatansever ve estetik ve ahlaklı bir nesil yetiştirmesi için tüm ekiplerimizi bu konuda yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bu eğitimi yapacağız. Çocuklarımıza ve Yozgat iline hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Müdürü Aslı Orman ise, "Bugün Uğur Okulları’mızın Yozgat ilinin açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizin ekibiyle birlikte asalet zarafet derslerimiz başta olmak üzere öğrencilerimizi 21. Yüzyıl becerileriyle donatacak eğitim ağının içerisinde maarif modeliyle birlikte dahil etmek için biz Uğur markası olarak Yozgat’ımızda bu yıl öğrencilerimize hem akademik hem de psikolojik destek vermek için buradayız. Yeni eğitim öğretim döneminde markamızı ilimizde temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin güveni ile birlikte çoğalarak devam edeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kampüs kurucu temsilcisi Göksel Koçak da açılışta, "58 yıllık Uğur markasını Yozgat’ta yeni bir kampüs olarak açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sorumluluk bilincindeyiz. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet vereceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun yıllardır eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu tecrübe ile inşallah Yozgat’ta büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Yozgat Kampüsü, bölgedeki eğitim alternatiflerine yeni bir seçenek sunarken; çok yönlü eğitim programı, rehberlik uygulamaları ve uluslararası fırsatlarla öğrenci odaklı bir vizyonu hayata geçirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARINDAN UĞUR OKULLARI, YARIM ASRI AŞAN EĞİTİM BİRİKİMİNİ VE TECRÜBESİNİ YOZGAT KAMPÜSÜ İLE KENTE TAŞIDI.