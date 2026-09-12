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Beyağaç'ı ülke sahnesine taşıyan klip: başkan Pütün kamera karşısında

Efe Güngör ile Uğur Önür'ün 'Senin Dükkan, Benim Dükkan' klibi Beyağaç'ta çekildi; Sezai Pütün ve Halime Özke de klipte yer aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:31

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Beyağaç'ı ülke sahnesine taşıyan klip: başkan Pütün kamera karşısında

Beyağaç'ı ülke sahnesine taşıyan klip: başkan Pütün kamera karşısında

Türk Halk Müziği sanatçıları Efe Güngör ile Uğur Önür, yeni düetleri Senin Dükkan, Benim Dükkan'ın klibini Denizli'nin doğal güzellikleriyle dikkat çeken Beyağaç ilçesinde tamamladı. Çekimler, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilçenin çeşitli mekanlarında gerçekleştirildi ve görüntüler müzik kanalları ile dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı.

klip çekimi ve mekanlar:

Klibin çekimleri, Beyağaç'ın en çok öne çıkan noktalarından Kartal Gölü ve ilçenin filmografik görünümüyle ilgi çeken Haney Evleri gibi mekânlarda yapıldı. Çekimlerde ayrıca Topuklu Yaylası ve ilçeye has doğal alanların görsellerine yer verildi. Klipte, yöresel kültür öğeleri ve yerel ustaların emeğini öne çıkaran sahneler kullanıldı.

Videoda Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün de kamera karşısına geçti; iki genç ile bir köy kızının ilişkisini mizahi bir dille anlatan hikâyede, başkan köy meydanındaki kahvede barışı sağlayan bir rol oynadı. Bu performans, ilçe sakinleri ve prodüksiyon ekibi tarafından beğeniyle karşılandı.

amaç ve yerel destek:

Klibin festival gösterimi de önem taşıdı: Senin Dükkan, Benim Dükkan klibi, 2. Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali kapsamında kurulan dev sahnede ilçe halkına sunuldu. Gösterimin ardından sahneye çıkan Başkan Pütün, sanatçı Efe Güngör'e plaket takdim etti.

Başkan Sezai Pütün, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Haney Evleri gibi örnek köy projelerimiz, dağ eteklerindeki doğa evlerimiz ve Topuklu Yaylası gibi yaylalarımızı tüm Türkiye’ye tanıtmayı hedefliyoruz. Beyağaç Belediyesi olarak Beyağaç’ı dünyaya tanıtabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu son projemizde de Beyağaç olarak Uğur Önür ve Efe Güngör’ün klip çekimine ev sahipliği yapmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile amacımız, doğa harikası ilçemizi daha çok insana ulaştırmak ve bölge turizmini canlandırmaktır. Beyağaç küçük bir yer ama küçük olmasına rağmen doğasıyla harika bir potansiyele sahip bulunuyor. Dünyasın eşsiz güzellikte sayılı yerlerinden birisi. Muğla’ya denize ve havaalanına yakın olmamız ilçemizin potansiyelini daha da güçlendiriyor. Yaylalarımız, 1200-1300 yıllık anıt ağaçlarımızın hepsi gezilip görülmeye değer yerler. Çekilen bu klipte de Beyağaç’ımızın doğan güzellikleri ve tahini Hanay Evlerini tanıtmaya çalıştık. Herkesi bu güzellikleri görmek veya tatil yapmak için Beyağaç ilçemize bekleriz.'

Sanatçı Efe Güngör, Beyağaç'taki çekimin özel olduğunu vurgulayarak ilçeye olan sevgisini dile getirdi ve klibin bölge görsellerinin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti: 'Beyağaç bize sahip çıktı, biz de Beyağaç’a sahip çıkıyoruz.' Uğur Önür ise Beyağaç'ın doğal güzelliklerinin kendisini büyülediğini ve klip sayesinde bu 'gizli hazinenin' daha geniş kitlelerce tanınmasını umduklarını söyledi.

Klipte ayrıca sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanı verilen Halime Özke de yer aldı; yerel kültürün ve ustalıkların görünürlüğünü artıran bu tercih, klibin tanıtım hedefleriyle örtüşüyor.

Proje, hem müzik kanallarında hem de festival ortamında ilçe tanıtımını bir araç haline getirerek Beyağaç'ın turistik potansiyelini öne çıkarmayı amaçlıyor. Yerel yönetim, sanatçılar ve kültür aktörlerinin bir araya gelmesiyle hazırlanan klip, ilçenin doğa, kültür ve toplumsal değerlerini görünür kılma yönünde atılmış somut bir adım olarak sunuluyor.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİ EFE GÜNGÖR VE UĞUR ÖNÜR, DÜET YAPTIKLARI YENİ ŞARKILARININ...

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİ EFE GÜNGÖR VE UĞUR ÖNÜR, DÜET YAPTIKLARI YENİ ŞARKILARININ KLİPİNİ, DENİZLİ'NİN SAKLI CENNETİ BEYAĞAÇ'TA ÇEKTİ. BEYAĞAÇ’IN TANITIMI İÇİN KAMERA ÖNÜNE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN (ORTADA), PERFORMANSIYLA PROFESYONEL OYUNCULARA TAŞ ÇIKARTTI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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