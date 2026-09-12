Çivrilli binler Emre Fel ile coşkuyu doyasıya yaşadı

Emre Fel çivrillilerle akşamı şenliğe dönüştürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivalinin ikinci gününde sahneye çıkan Emre Fel, ilçede toplanan binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece sundu. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederek meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

konserin akışı ve izdiham:

Konser boyunca alanın kapasitesinin üzerinde yoğun katılım gözlemlendi; izleyiciler şarkılara tempo tutup, zaman zaman cep telefonlarıyla anları kaydetti. Sahne performansının enerjisi ve halkın katılımı, gecenin ilerleyen saatlerine dek coşkunun sürmesini sağladı. Organizasyon ekibinin ifadelerine göre, konser alanındaki yoğunluğa rağmen herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

belediyeden teşekkür ve festival takvimi:

Konserin ardından Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, katılımcılara ve geceye renk katan Emre Fel’e teşekkür etti. Başkan Dere, Çivril’de festival heyecanının her geçen gün arttığını ve etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali programı, ilçede çeşitli etkinlik ve konserlerle önümüzdeki günlerde de devam edecek.

EMRE FEL