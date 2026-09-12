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Teoman'dan 95. İzmir fuarında müzik ve nostalji akşamı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Teoman, Çim Konserleri'nde sevilen şarkılarıyla müzik dolu bir gece sundu; BKM Mutfak ve opera performansları ilgi çekti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Teoman'dan 95. İzmir fuarında müzik ve nostalji akşamı

Teoman'la çim konserlerinde coşku:

95. İzmir Enternasyonal Fuarının yedinci günü, Kültürpark müzik, mizah ve sahne sanatlarıyla doldu. Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, Çim Konserleri sahnesinde yer alan Teoman oldu. Sanatçı, geniş repertuvarından seçtiği parçalarla fuar alanını dolduran dinleyicilere renkli ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Teoman, sahnede kendine özgü duruşu ve yorumu ile dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, Paramparça, İki Yabancı, İstanbul’da Sonbahar ve Renkli Rüyalar Oteli gibi sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek konser atmosferini canlı tuttu.

BKM Mutfak ile zaman yolculuğu:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan BKM Mutfak oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı, Sonkiüçdört gösterisiyle izleyicilere 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara uzanan eğlenceli bir zaman yolculuğu sundu. Gösteride ilk ezberlenen şarkılardan ilk aşklara, kalp kırıklıklarından dönemin hitlerine kadar pek çok nostaljik an yeniden canlandırıldı.

Performans, poptan arabeske, türküden rock'a uzanan geniş bir müzik yelpazesiyle renklenirken, oyuncuların ünlü sanatçı taklitleri ve seyirciyle kurdukları diyalog stand-up ile konseri bir arada sunan interaktif bir deneyim yarattı.

Fuarın sanat çeşitliliği ve izleyici ilgisi:

Etkinlik programında ayrıca fuarın farklı noktalarında düzenlenen "Şef Sensin" etkinliği ve opera performansları da yer aldı ve ziyaretçilerden ilgi gördü. Müzik ve sahne sanatlarının iç içe geçtiği etkinliklerle Kültürpark'ta yedinci gün boyunca hareketli bir atmosfer sürdü.

Fuarın sekizinci gün programında Çim Konserlerinde Semicenk sahne alacak; Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı İki Kişilik Oyun izleyicilerle buluşacak.

FUARIN GELENEKSEL ETKİNLİKLERİNDEN ÇİM KONSERLERİ’NDE TEOMAN SAHNE ALDI.

FUARIN GELENEKSEL ETKİNLİKLERİNDEN ÇİM KONSERLERİ’NDE TEOMAN SAHNE ALDI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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