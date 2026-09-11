Beyağaç'ta ata tohumları nesilden nesile aktarılıyor

Beyağaçlı üreticiler ata tohumlarını saklayarak üretimi sürdürüyor

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaz boyunca tarlarda yürütülen biber hasadı, aynı zamanda gelecek sezonun tohumlarının ayrılmasına da işaret ediyor. İlçede yetişen Kapya, Kale, Beyağaç ve Kayaca cinsi yöresel biberlerden elde edilen ata tohumları, üreticiler tarafından sonraki yıl kullanılmak üzere hazırlanıyor.

üretimde uygulanan yöntemler:

52 yaşındaki üretici Hatice Parıldayan, bir dönümlük arazisinde söz konusu dört biber çeşidini bir arada yetiştiriyor. Parıldayan, her sezon üretimin ilk adımını önceki yıldan sakladığı tohumlarla attığını, fidelerini bu tohumlardan elde edip tarlasına diktiğini söylüyor. Yaz boyunca bakımını yaptığı biberlerden yaklaşık 500 kilogram ürün hasat ediyor ve bu yıl ürününü kilogramı yaklaşık 70 TL'den sattığını belirtiyor.

Toprağın verimliliğine önem veren Parıldayan, gübre olarak hayvan gübresi kullanıyor ve sulamada damlama sistemi tercih ediyor. Fidelerin dikilmesinden ürünlerin olgunlaşmasına kadar olan dönemde tarlayla sürekli ilgilenildiğini vurguluyor.

tohum seçimi ve tarımsal miras:

Parıldayan, yeni sezon için en önemli işlerden birinin tohumluk biberlerin belirlenmesi olduğunu ifade ediyor. Sağlıklı ve iyi gelişen ürünlerden tohum aldığını, bunları saklayıp gelecek yıl yeniden fideye dönüştürdüğünü anlatarak, 'Her biberin kendine özgü özelliği var. Biz yıllardır bu çeşitleri yetiştiriyoruz. Ürünümüzü toplarken gelecek yılı da düşünüyoruz.' diyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçilerin yerel tarım kültürünü yaşatmadaki sorumluluğuna dikkat çekiyor. Pütün, 'Ata tohumu yalnızca bugün elde ettiğimiz ürün değildir; gelecek nesillere bırakacağımız tarımsal mirasımızdır.' sözleriyle ata tohumlarının korunmasının önemini vurguluyor.

Başkan Pütün, yerel ürünlerin tanıtılmasıyla hem çiftçiye hem de ilçe ekonomisine katkı sağlanabileceğini de belirtiyor. Parıldayan ve benzeri üreticilerin titiz uygulamaları sayesinde Beyağaç’ın ata tohumları gelecek sezon için hazır hale geliyor ve yerel çeşitlerin kaybolmasının önüne geçiliyor.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE ÜRETİLEN ‘KAPYA, KALE, BEYAĞAÇ VE KAYACA’ CİNSİ YÖRESEL BİBERLERDEN ELDE EDİLEN ATA TOHUMLARINI GELECEK SEZON İÇİN HAZIRLANIYOR. BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN DE ATA TOHUMLARININ KORUNMASININ İLÇENİN TARIMSAL MİRASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTTİ.