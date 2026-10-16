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Beyağaç'ta gençlerin verem bilgisi güçlendirildi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Beyağaç'ta öğrenci ve öğretmenlere tüberkülozun tanı, bulaşma, tedavi ve korunma yollarını anlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Beyağaç'ta gençlerin verem bilgisi güçlendirildi

Beyağaç okullarında tüberküloz eğitimi düzenlendi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık personeli, Beyağaç Atatürk Ortaokulu ve Beyağaç Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik tüberküloz (verem) eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimler, hastalığın tanısı, bulaşma yolları, tedavi süreci ve korunma yöntemleri üzerine yoğunlaştı.

Eğitimi kimler verdi ve kimler katıldı:

Denizli Verem Savaş Dispanserinde görevli Uzm. Dr. Aycan Topaloğlu ile Ebe Zerrin Durdu tarafından verilen oturumlara ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Oturumlarda katılımcılara tüberkülozun belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi sürecinin önemi ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Hedefler ve eğitim materyalleri:

Çalışmanın hedefi, okul çevresinde tüberküloz konusunda bilinç düzeyini artırmak ve hastalıktan korunma konusunda pratik bilgi sağlamak olarak belirlendi. Eğitim kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve erken tanı ile bulaşmanın önlenmesine vurgu yapıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür eğitimlerin, okullarda sağlık okuryazarlığını geliştirmeye ve veremle mücadelede toplum temelli bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

BEYAĞAÇ’TA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TÜBERKÜLOZ EĞİTİMİ VERİLDİ

BEYAĞAÇ’TA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TÜBERKÜLOZ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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