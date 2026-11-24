Pütün'ün 24 kasım değerlendirmesi

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin çocukların geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

öğretmenlerin rolü:

Mesajında öğretmenlerin sadece bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocuklara öğrenmenin sevincini aşılayan, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan ve sabırla yol gösteren rehberler olduğunu vurgulayan Pütün, öğretmenlere gönülden teşekkür etti.

anma ve kutlama çağrısı:

Pütün, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenleri ve ebediyete uğurlanan eğitimcileri rahmet, saygı ve minnetle andığını belirtti. Ayrıca, başta Beyağaç'ta görev yapan öğretmenler olmak üzere görevdeki ve emekli tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye başkanının ifadesi, yerel yönetimin eğitim ve öğretmene verdiği değeri bir kez daha ortaya koyarken, toplumda öğretmenlik mesleğine yönelik saygı ve destek çağrısını da güçlendiriyor.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ÖNEMLİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKEREK TÜM ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADI.