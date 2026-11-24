Tavas Hacı Ali Vilal Cumhuriyet Ortaokulu'ndan vefa ziyareti

Hacı Ali Vilal Cumhuriyet Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarından bir buçuk yıl önce emekli olan ve ilçenin kültürel tanıtımına uzun yıllardır katkı veren emekli öğretmen Muhammet Kahraman'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Okul ailesi, ziyaret sırasında Kahraman'a çiçek takdim ederek yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Topluluk, hem duygusal hem de samimi bir ortamda öğretmenlerine vefa gösterdi ve geçmişe dair anıları paylaştı.

Hediyeler ve yeni projeler:

Emekli öğretmen Muhammet Kahraman, gelen misafirlere torununun yazdığı Dırdır Dede adlı kitabı ile birlikte Mustafa Boz ile birlikte kaleme aldıkları Meşhur Yanık Kokulu Tavas Yoğurdu adlı kitabı hediye etti ve yürüttüğü yeni projelerden bahsetti.

Kahraman, okulu, meslektaşlarını ve öğrencilerini çok özlediğini ifade ederek, 'Okulda bana ihtiyaç duyulduğunda her zaman yanınızdayım' dedi ve her zaman desteğe açık olduğunu vurguladı.

Gerçekleşen ziyaret, hem öğretmenlik mesleğine hem de yerel kültüre verilen değerin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TAVAS HACI ALİ VİLAL CUMHURİYET ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ, İLÇENİN KÜLTÜREL TANITIMINA HİZMET EDEN OKULUN EMEKLİ ÖĞRETMENİ MUHAMMET KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ.