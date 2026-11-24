DTO'dan 24 Kasım mesajı:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenleri ülkenin geleceğini inşa eden temel güç olarak tanımladı ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ile başarı diledi.

öğretmenlerin rolüne dair vurgu:

Başkan Erdoğan, öğretmenleri yalnızca bilgi aktaran kişiler olarak görmenin eksik kalacağını belirterek, onların "düşünen, araştıran, üreten, sorgulayan ve değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştiren" rehberler olduğunu vurguladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Bir toplumun geleceğini şekillendiren, bir ülkenin yarınlarına yön veren en önemli değerlerin başında öğretmenlerimiz gelmektedir. Bilgisiyle, emeğiyle, sabrıyla ve fedakârlığıyla nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımı gerçekleştirmektedir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü, öğretmenlerimize yüklenen büyük sorumluluğu ve onlara duyduğumuz güveni en güzel şekilde ifade etmektedir.'

eğitim, ekonomi ve DTO'nun yaklaşımı:

Erdoğan, güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmanın temelinde nitelikli eğitim ve donanımlı nesillerin olduğunu belirterek, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret ve üretimde ilerlemenin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi. Denizli Ticaret Odası olarak girişimciliği destekleyen, üretimi geliştiren ve yenilikçi düşünceyi teşvik eden çalışmaların önemsendiği kaydedildi. Erdoğan, DTO üyeleri arasında yer alan eğitimcilere toplumsal katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Mesajında ayrıca, görevi başında şehit düşen öğretmenlerin rahmetle anıldığını ve emekli öğretmenlere sağlık ile huzur dileklerinin iletildiğini belirten Erdoğan, 'Geleceğimizi inşa eden, yarınlarımızı şekillendiren en büyük güç öğretmenlerimizdir! İyi ki varsınız, geleceğimizi aydınlatıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun' sözleriyle öğretmenleri andı ve kutladı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, ÜLKENİN GELECEĞİNİN MİMARI OLAN ÖĞRETMENLERİN BU ANLAMLI GÜNLERİNİ KUTLAYARAK, EĞİTİM CAMİASINA SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI DİLEDİ; "GELECEĞİMİZİ İNŞA EDEN, YARINLARIMIZI ŞEKİLLENDİREN EN BÜYÜK GÜÇ ÖĞRETMENLERİMİZDİR! İYİ Kİ VARSINIZ, GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYORSUNUZ. 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜZ KUTLU OLSUN" DEDİ.