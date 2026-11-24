Hava görüntüleri ve ölçeği:

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti, havadan çekilen görüntülerdeki görkemiyle dikkat çekiyor. Efes Antik Kenti’nin 7 katı büyüklüğünde olduğu belirtilen antik kent, Çukurova'nın ortasında açık hava müzesini andırıyor.

Kentin surları, zafer takı ve ovaya hakim kalesi fotoğraflarda net biçimde öne çıkıyor. Roma döneminde önemli bir eyalet merkezi olan Anavarza, havaların serinlemesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Konum ve tarihsel miras:

Anavarza, Kozan ilçesine yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Dilekkaya Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Sahip olduğu mimari unsurlar; zafer takı, sütunlu cadde, hamam, kilise, tiyatro, stadyum kalıntıları, su yolları ve kaya mezarlarını kapsıyor.

Roma İmparatoru Augustus'un milattan önce 19 yılında ziyaret ettiği bildirilen Anavarza'nın sur sistemi ve burçları da kronik kaynaklarda öne çıkan özellikler arasında. Haberde belirtilene göre kentin surları yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda; ayrıca 20 burçtan söz ediliyor.

Kent, ayrıca dünyanın ilk duble yolu iddiasıyla anılıyor; kaynaklar bu yolun uzunluğuna ilişkin farklı rakamlar aktarıyor.

Yerel anlatılar ve güncel çalışma izleri:

Feridun Eroğlu, antik kentin eski muhtarlarından biri olarak bölgenin değişimini şöyle aktarıyor: "Eskiden burada 150-140 hane vardı. Şimdi 80 hanenin altına düştü. Burası komple sit alanı. Her yeri tarih kokuyor."

Eroğlu, kazı çalışmalarına da değinerek, "2013 yılında ben muhtarken kazı çalışmaları başladı. Burada yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda dünyanın ilk duble yolu, tiyatro alanı, bir çok yapı var. İki ayrı tiyatro ve beş kilisenin bulunduğu, bunların yerlerinin de belli olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi deneyimi ve korunma çağrısı:

Murat Bolat ise antik kenti her yıl ziyaret ettiğini söyleyerek bölgeye ilişkin duygularını paylaştı: "Her sene bir kere buraya geliyorum. Burayı çok seviyorum. İmkan buldukça geliyoruz. Aslında bulunmaz bir yer. Benim için de Kozan için de Türkiye için de çok kıymetli bir yer. Herkesin burası için elini taşın altına koyması lazım"

Yerel aktörler ve ziyaretçiler, Anavarza'nın korunması ve tanıtımına yönelik çağrıları yineliyor; sonbaharın serin günleri antik kenti keşfetmek için uygun bir dönem olarak öne çıkıyor.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE BULUNAN VE EFES ANTİK KENTİ'NİN 7 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞU BELİRTİLEN ANAVARZA ANTİK KENTİ'NİN GÖRKEMLİ YAPISI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.