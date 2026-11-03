Beyağaç'ta toplum sağlığı merkezinde yerinde değerlendirme

Ziyaretin kapsamı:

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binasını ziyaret ederek binanın genel durumu üzerinde yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret süresince merkezin birimleri ve çalışanlarla yapılan kısa görüşmelerle gözlemler kayda geçirildi.

fiziki koşullar ve ihtiyaç değerlendirmesi:

Haydari, merkezin fiziki şartları ile mevcut imkânları hakkında bilgi aldı ve binanın genel durumunu değerlendirdi. Yapılan incelemede, mekan düzenlemeleri, bakım gereksinimleri ve gerekli kaynakların tespiti öncelikli konular olarak ele alındı.

vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

Ziyarette, merkezde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi şartlarda yararlanabilmesi için ihtiyaçların giderilmesinin önemi vurgulandı. Kaymakam Haydari, merkezin eksiklerinin giderilmesinin hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekti.

SERVET HAYDARİ