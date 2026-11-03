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Beyağaç'ta toplum sağlığı merkezinde yerinde değerlendirme

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binasını inceleyerek fiziki koşullar ve ihtiyaçlar konusunda değerlendirme yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyağaç'ta toplum sağlığı merkezinde yerinde değerlendirme

Ziyaretin kapsamı:

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binasını ziyaret ederek binanın genel durumu üzerinde yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret süresince merkezin birimleri ve çalışanlarla yapılan kısa görüşmelerle gözlemler kayda geçirildi.

fiziki koşullar ve ihtiyaç değerlendirmesi:

Haydari, merkezin fiziki şartları ile mevcut imkânları hakkında bilgi aldı ve binanın genel durumunu değerlendirdi. Yapılan incelemede, mekan düzenlemeleri, bakım gereksinimleri ve gerekli kaynakların tespiti öncelikli konular olarak ele alındı.

vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

Ziyarette, merkezde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi şartlarda yararlanabilmesi için ihtiyaçların giderilmesinin önemi vurgulandı. Kaymakam Haydari, merkezin eksiklerinin giderilmesinin hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekti.

SERVET HAYDARİ

SERVET HAYDARİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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