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Beyağaç'ta yapı güvenliğini hedefleyen mesleki iş birliği protokolü

Beyağaç Belediyesi ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında imzalanan protokol, çarpık kentleşmeyi engelleyip çevre ve deprem güvenliğini hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyağaç'ta yapı güvenliğini hedefleyen mesleki iş birliği protokolü

Beyağaç ve Mimarlar Odası arasında mesleki denetim iş birliği

Beyağaç Belediyesi ile Denizli Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Temsilciliği arasında imzalanan Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü, ilçede sağlıklı ve güvenli yapılaşmayı desteklemeyi amaçlıyor. Protokol, özellikle çarpık kentleşmenin önlenmesi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ile depreme dayanıklı yapıların inşasını hedefliyor.

Protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol kapsamında taraflar, yapılaşma süreçlerinde teknik denetim ve danışmanlık hizmetleriyle iş birliği yapacak. Amaç, yapıların güvenlik standartlarına uygun olarak yükseltilmesi ve imar sürecinde çevresel ile kültürel hassasiyetlerin dikkate alınmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda ortak çalışmalarla çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir çevre yönetimi hedeflenmektedir.

İmza töreni ve açıklama:

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Tuğba Acar Panayır ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında mesleki denetim ve teknik iş birliğini güçlendirecek protokol imza altına alındı.

İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Sezayi Pütün şunları söyledi: "TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Sayın Tuğba Acar Panayır’ı ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırladık. Beyağaç Belediyemiz ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında ‘Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü’ imzaladık. İş birliğimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum".

Protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte Beyağaç'ta planlı ve güvenli yapılaşmanın desteklenmesi, teknik denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi bekleniyor.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ İLE DENİZLİ MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İL TEMSİLCİLİĞİ ARASINDA MESLEKİ...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ İLE DENİZLİ MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İL TEMSİLCİLİĞİ ARASINDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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