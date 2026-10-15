Beyaz baston gününde Aydın'da erişilebilir kent talebi yükseldi

Atatürk Kent Meydanı'nda tören:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Atatürk büstüne çelenk sundu.

beyaz baston özgürlük ve güvenlik simgesidir:

Programda konuşan Başkan Özen, görme engelli bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları sıkıntı ve sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturdu. Özen, "Beyaz baston bizim özgürlüğümüz, güvenliğimizin teminatıdır." ifadelerini kullandı ve kaldırımlarda karşılaşılan engelleri sıraladı.

Özen, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Kaldırımlara hissedilebilir yüzey taşlarının üzerine esnaf tarafından gelişigüzel konulan sandalye ve masalar, açılan stantlar bizim için engel teşkil etmektedir. Kaldırımlara gelişigüzel dikilen ağaçlar, herhangi bir kurumun koymuş olduğu panolar, bunlar bizim için asıl engeldir. Biz her ne kadar kaldırımda beyaz bastonumuzla dolaşırken bu engellerle karşılaşıyorsak o zaman ne güvenliğin bir anlamı oluyor, ne de yapılan o hissedilebilir yüzey taşlarının bir kıymeti kalıyor."

erişilebilir kent ve toplumsal sorumluluk çağrısı:

Özen, herkes için erişilebilir sokak, kaldırım, kamu alanı, park ve yeşil alan talep ettiklerini belirterek toplumun empati kurması gerektiğini vurguladı. "Artık özgür, güvenilebilir, herkes için eşit ve erişilebilir bir sokak, kaldırım ve kamu alanları, parklar, yeşil alanlar istiyoruz. Bunu da yapabilecek bu toplumun kendisidir. Toplumda bir arada yaşama kültürünü öğrendiğimizde, empati yeteneğimizi geliştirdiğimizde, işte o zaman hak yerini bulmuş olacaktır." dedi.

göz kliniği müjdesi ve teşekkür:

Özen, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Göz Hastanesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özen, "Aydın’da hiç değilse bir göz merkezi inşa edilsin, bir göz kliniği olsun diye söylüyorduk. TÜİK verilerine göre kör sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla bu çağrımıza dikkatli bir şekilde kulak veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz ay mecliste Aydın’da göz kliniğinin inşa edilmesi için kararının alınmasını sağlamış ve böylesi bir müjdeyi Aydın’da yaşayan görme engelli dostlarımıza vermiştir." ifadelerini kullandı.

Özen, hem bugüne kadar sağlanan destekler hem de yeni açılacak kliniğin inşası için teşekkür etti ve çağrısını yineleyerek sözlerini tamamladı: "Gelin hep birlikte bu şartları birlikte oluşturalım, bu toplumda bir arada yaşama kültürünü hep birlikte inşa edelim."

15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON KÖRLER GÜVENLİK GÜNÜ’NDE AÇIKLAMA YAPAN ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBE BAŞKANI BAYRAM ÖZEN, KALDIRIMLARDAKİ ENGELLERE DİKKAT ÇEKEREK HERKES İÇİN GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR ALANLAR İSTEDİ.