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Beyaz önlüğe ilk adım: EBYÜ'de diş hekimliği öğrencileri göreve başladı

EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2026-2027 öğrencileri düzenlenen törende beyaz önlük giydi; Rektör Kuyrukluyıldız etik ve sorumluluğu vurguladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Beyaz önlüğe ilk adım: EBYÜ'de diş hekimliği öğrencileri göreve başladı

Beyaz önlüğe ilk adım: EBYÜ diş hekimliği fakültesinde tören

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen törende yeni dönem öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektörün vurguları:

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, beyaz önlüğün sadece mesleki kimliğin işareti olmadığını; aynı zamanda bilgi, sorumluluk, etik değerler ve insana duyulan saygının simgesi olduğunu belirtti. Diş hekimliğinin bilimsel birikimle birlikte dikkat, sabır ve el becerisi gerektirdiğini ifade eden Kuyrukluyıldız, öğrencilere meslek hayatlarında bilimi rehber edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve etik ilkelere bağlı kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Törenin akışı ve teşekkür:

Kuyrukluyıldız, öğrenci ailelerine ve akademisyenlere emekleri için teşekkür etti. Programda bir müzik konseri yer aldı; konserin ardından öğrencilerin beyaz önlükleri Rektör Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları ve akademisyenler tarafından giydirildi. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Rektör ayrıca üniversitenin hedefi olarak mesleki açıdan yetkin, etik değerlere bağlı ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştirmenin önemini vurguladı.

EBYÜ’DE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

EBYÜ’DE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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