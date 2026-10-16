Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Düzce'de eczacılıkta sorumluluk vurgusu

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde öğrenciler, mesleki sorumluluğun simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek eczacılık yolculuklarında anlamlı bir adım attı. Programa Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Düzce Eczacılar Odası Başkanı Yalçın Bakır ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Beyaz önlüğün simgesel anlamı:

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, fakültenin kuruluşundan bu yana yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Çalışkan, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma projeleri, akademik yayınlar ve toplumsal katkı faaliyetleriyle gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Konuşmasında "Beyaz önlük bilimin, güvenin ve mesleki sorumluluğun simgesidir" ifadesine değinilerek, eczacılığın yalnızca ilaç hazırlamak ve sunmaktan ibaret olmadığı; insan sağlığına ve topluma hizmet etme sorumluluğu taşıdığı ifade edildi.

Dekan ayrıca öğrencilere mesleki etik, sürekli mesleki gelişim ve bilimsel araştırmanın önemini hatırlatarak, fakültenin akademik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti ve öğrencilere mesleki yaşamlarında başarı dileklerini iletti.

İş birliği ve törenin ritüeli:

Düzce Eczacılar Odası Başkanı Yalçın Bakır, konuşmasında fakülte ile meslek odası arasındaki iş birliğinin kuruluş sürecinden itibaren devam ettiğini vurguladı. Bakır, meslek odalarının öğrenciler ile mezun eczacılar arasında güçlü bir bağ kurulmasında önemli rolü olduğunu, öğrencilerin eğitim süreçlerindeyken meslek camiasının bir parçası olduklarını söyledi. Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Zehra Safi Öz de hazır bulundu.

Konuşmaların ardından tören kıtası biçiminde gerçekleştirilen beyaz önlük giydirme anında, öğrenciler protokol üyeleri ve akademisyenlerin ellerinden aldıkları önlüklerle mesleki kimliklerini sembolik olarak benimsediler. Program, geleceğin eczacılarına başarı dileklerinin iletilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Not: Törende öne çıkan vurgu; etik, toplum sağlığı bilinci ve bilimsel araştırma ile donanmış eczacıların yetiştirilmesi oldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ'NDE ÖĞRENCİLER, MESLEKİ SORUMLULUĞUN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLAN BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK ECZACILIK MESLEĞİNE UZANAN YOLCULUKLARINDA ANLAMLI BİR ADIM ATTI.