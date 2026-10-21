Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6825 -0,05%
Bist 11.679,65 -1,00%
Altın Gram 6.600,67 -0,08%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 110,10 +1,20%
--°

Beydağ’da eş zamanlı baskın: 1100 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma 10 adreste operasyon düzenledi; 1100 gram kubar esrar, ruhsatsız silahlar ve aparat ele geçirildi, 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beydağ’da eş zamanlı baskın: 1100 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

operasyonun detayları:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün Beydağ ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda 1.100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Olayla ilgisi olduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor
images

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın
images

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti