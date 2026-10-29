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Beydoğmuş'ta sağanak yolları ve tarımı metrelerce çukurla vurdu

Elazığ’ın Beydoğmuş köyünde dün geceki sağanak, devrilen ağaçlar ve metrelerce çukur oluşturdu; ekipler yolları ve arazileri temizlemeye başladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Beydoğmuş'ta sağanak yolları ve tarımı metrelerce çukurla vurdu

Elazığ'ın Beydoğmuş köyünde yağışın etkileri

Elazığ’ın merkeze bağlı Beydoğmuş köyünde dün gece etkili olan yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın hemen ardından köyde ağaçlar devrilirken, yol ve tarım arazilerinde metrelerce derinliğe ulaşan çukurlar oluştu.

oluşan hasarın türleri:

Yol yüzeylerinde meydana gelen çökmeler ve tarım arazilerindeki çukurlar, ulaşımı ve tarlaların kullanımını doğrudan etkiledi. Metrelerce derinlikte olan bu oyuklar, yağmur suyunun zemini aşındırması sonucu ortaya çıktı ve kısa vadede tarımsal faaliyetlerde aksamalara yol açabilir.

müdahale ve çalışma süreci:

Sahaya inen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi ve yolların yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin önceliği devrilen ağaçların kaldırılması, trafiğin sağlanması ve riskli zeminlerin tespit edilip onarılması olarak belirlendi.

Yetkililer, bölge sakinlerine temkinli olmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu. Çalışmalar tamamlandıkça yolların ve arazilerin eski kullanımına kademeli dönüşünün sağlanması hedefleniyor.

Elazığ’da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluşt

Elazığ’da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluşt

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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