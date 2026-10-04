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Beykoz'da her cana değer festivali: sahiplendirme ve çocuk atölyeleri öne çıktı

Beykoz Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlediği 'Her cana değer' festivali, sahiplendirme, atölye ve eğitimlerle aileleri buluşturdu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz'da her cana değer festivali: sahiplendirme ve çocuk atölyeleri öne çıktı

Beykoz yaşam festivali renkli görüntülere sahne oldu

Beykoz Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen "Her cana değer" sloganlı Beykoz Yaşam Festivali, çocuklar ve aileleri hayvan sevgisi ekseninde bir araya getirdi. Etkinlik, Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi ve katılımcılara hem bilgilendirici hem de interaktif deneyimler sundu.

Katılımcılar ve belediyenin desteği:

Festivale; Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Kalyoncu, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sanatçı Ragga Oktay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gürzel, Beykoz’un doğasının ve tarihi kadar can dostlarının da kent kimliğinde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Bizim için her can çok kıymetli. Beykoz’da her cana dokunmak Beykoz’a değer" ifadelerini kullandı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetler festival kapsamında öne çıktı; tedavi, bakım, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmaları vurgulandı. Ayrıca sahiplendirme standından yeni yuva bulan ailelere bir aylık mama, kulübe ve puset desteği sağlandığı duyuruldu.

Atölyeler, deneyimler ve program akışı:

Festival alanında veteriner hekim bilgilendirme standlarının yanı sıra geri dönüşüm, yüz boyama, maske ve kulübe boyama atölyeleri düzenlendi. Çocuklar için dikkat çekici etkinliklerden biri "Beş Dakikalığına Veteriner Ol" uygulamasıydı; bu sayede küçük katılımcılar veterinerlik mesleğini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte kedi, köpek, keçi ve buzağılar vatandaşlarla buluştu. Beykoz Belediyesi’nin özel eğitimli arama-kurtarma köpeği Penner ise çocukların ilgi odağı oldu. Sanatçı Ragga Oktay, 4 Ekim’in hayvanlar açısından özel bir gün olduğunu belirterek belediyeye ve katılımcılara teşekkür etti: "Umarım birçok can dostumuz yeni yuvalarına kavuşur."

Festival, Beykoz Anadolu Lisesi Nakarat Müzik Grubu gösterisi ile sona erdi. Etkinlik; sahiplendirme, eğitim ve yaratıcı atölyelerle belediyenin hayvan refahı çalışmalarını görünür kılarken, aileleri ve çocukları doğa ile hayvan sevgisi etrafında buluşturdu.

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA &quot;HER CANA DEĞER&quot;...

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA "HER CANA DEĞER" SLOGANIYLA BEYKOZ YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLENDİ. FESTİVALDE ÇOCUKLAR VE AİLELER, HAYVAN SEVGİSİ VE DOĞA TEMASI ETRAFINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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