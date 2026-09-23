Beykoz'ta 30 bin öğrenciye kalem kutusu, bin 777 öğrenciye 2 bin lira destek

dağıtım programı

Beykoz Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler ve ailelerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okullarda kalem kutusu setleri dağıttı. Toplamda 30 bin öğrenciye ulaştırılan setler, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlandı.

Dağıtım çalışmaları kapsamında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Şahinkaya İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Gürzel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Gürzel, uygulamanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Beykoz’umuzdaki okullarımızda eğitim gören 30 bin öğrencimize kalem kutusu setlerimizi ulaştırdık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim en güzel hediyemiz. Güle güle kullanın çocuklar. Derslerinizde başarılar, yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın."

nakdi eğitim desteği:

Belediye tarafından yürütülen desteğin yalnızca kırtasiye ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda ekonomik desteğin de sağlanacağı bildirildi. Sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan aileler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda eğitime devam eden öğrenci bulunan 991 hane tespit edildi.

Buna göre Beykoz Belediyesi, bu hanelerde bulunan toplam bin 777 öğrencinin her birine kişi başı 2 bin lira eğitim desteği verecek. Gürzel konuya ilişkin, "Yaptığımız tespitler doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören çocukların bulunduğu 991 hanemizi belirledik. Beykoz Belediyesi olarak bu hanelerde eğitim hayatına devam eden bin 777 öğrencimizin her birine 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, hem kırtasiye dağıtımının hem de nakdi desteğin ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediğini ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA 30 BİN KALEM KUTUSU SETİ DAĞITILDI.