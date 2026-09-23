Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7988 -0,14%
Bist 13.285,42 +0,66%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,60 +0,20%
--°

Beykoz'ta 30 bin öğrenciye kalem kutusu, bin 777 öğrenciye 2 bin lira destek

Beykoz Belediyesi yeni eğitim döneminde 30 bin öğrenciye kalem kutusu dağıttı; ihtiyaç sahibi bin 777 öğrenciye kişi başı 2 bin lira destek verilecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Beykoz'ta 30 bin öğrenciye kalem kutusu, bin 777 öğrenciye 2 bin lira destek

dağıtım programı

Beykoz Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler ve ailelerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okullarda kalem kutusu setleri dağıttı. Toplamda 30 bin öğrenciye ulaştırılan setler, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlandı.

Dağıtım çalışmaları kapsamında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Şahinkaya İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Gürzel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Gürzel, uygulamanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Beykoz’umuzdaki okullarımızda eğitim gören 30 bin öğrencimize kalem kutusu setlerimizi ulaştırdık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim en güzel hediyemiz. Güle güle kullanın çocuklar. Derslerinizde başarılar, yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın."

nakdi eğitim desteği:

Belediye tarafından yürütülen desteğin yalnızca kırtasiye ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda ekonomik desteğin de sağlanacağı bildirildi. Sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan aileler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda eğitime devam eden öğrenci bulunan 991 hane tespit edildi.

Buna göre Beykoz Belediyesi, bu hanelerde bulunan toplam bin 777 öğrencinin her birine kişi başı 2 bin lira eğitim desteği verecek. Gürzel konuya ilişkin, "Yaptığımız tespitler doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören çocukların bulunduğu 991 hanemizi belirledik. Beykoz Belediyesi olarak bu hanelerde eğitim hayatına devam eden bin 777 öğrencimizin her birine 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, hem kırtasiye dağıtımının hem de nakdi desteğin ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediğini ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN BÜTÇESİNE KATKI...

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA 30 BİN KALEM KUTUSU SETİ DAĞITILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çay'da hayvan sağlığını korumaya yönelik sonbahar aşılama çalışmaları sürüyor
images

Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor
images

Evciler'de hayvan kapasite denetimleri: sürdürülebilir üretime öncelik
images

Okul yöneticilerine yönelik Narkorehber eğitimiyle bağımlılıkla mücadelede yeni...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durduruldu

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü