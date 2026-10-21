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Beyoğlu baskınında uyuşturucu operasyonuyla yakalanan sahte para zanlısı tutuklandı

Beyoğlu'nda bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı; aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu baskınında uyuşturucu operasyonuyla yakalanan sahte para zanlısı tutuklandı

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beyoğlu'nda belirlenen bir adrese yönelik yapılan operasyonda dört şüpheli yakalandı. Baskında ele geçirilen maddeler ve deliller, soruşturmayı derinleştirmek üzere emniyete götürüldü.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Evde yapılan aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin ve 103 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca paketlemede kullanılan 5 adet boş poşet, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 320 TL nakit ele geçirildi.

şüphelilerin kimlik tespiti ve yargı süreci:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki kimlik sorgusunda M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) olarak kaydedildi. Sorgulama sırasında M.A.'nın daha önce parada sahtecilik suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu A.K.J., E.H. ve B.A.O. hakkında adli kontrol kararı verilirken, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan M.A. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Beyoğlu’nda &quot;parada sahtecilik&quot; suçundan aranan firari uyuşturucu operasyonunda yakayı ele...

Beyoğlu’nda "parada sahtecilik" suçundan aranan firari uyuşturucu operasyonunda yakayı ele verdi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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