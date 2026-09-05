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Beyoğlu'nda iki katlı iş yerinde yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde iki katlı bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; müdahale çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda iki katlı iş yerinde yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor

Beyoğlu'da iki katlı iş yerinde yangın

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

müdahale çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler alevlerin yayılmasını önlemeye ve soğutma işlemlerine odaklanırken olay yerinden gelen bilgiler müdahalelerin devam ettiğini gösteriyor.

soruşturma ve beklentiler:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yangının kesin nedeninin ve hasarın boyutunun yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar takip ediliyor.

BÜLBÜL MAHALLESİ’NDE BULUNAN 2 KATLI BİR İŞ YERİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN...

BÜLBÜL MAHALLESİ’NDE BULUNAN 2 KATLI BİR İŞ YERİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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