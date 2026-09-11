Beyoğlu'nda yaya geçidinde taksinin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'da yaya geçidinde kaza anı güvenlik kamerasında:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi'nde saat 09.00 civarında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bekir Sarı'ya, 34 TLG 79 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen Sarı'ya aracın hızla yaklaştığı ve çarpmanın ardından kişinin yola savrulduğu görülüyor. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Sarı'yı en yakın hastaneye sevk etti.

Sürücü ifadesi ve esnaf tepkisi:

Taksi şoförü Mehmet Köylü, olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köylü, kazaya ilişkin olarak, "Aracı ben kullanıyordum, aniden fırladı. Ben frene bastım ama yetişmedi. Önüme fırladı. Hatalı ben görünüyorum ama onda da hata var" şeklinde konuştu.

Kazada kullanılan taksinin plakası 34 TLG 79 olarak kayıtlara geçti. Olayın yaşandığı cadde esnafı, bölgeye kasis yapılması talebinde bulunduklarını ve yetkililere defalarca başvurduklarını belirtti. Bir esnaf, "Burası için İBB’yi defalarca aradık buraya kasis yapılsın diye. Maalesef cevap vermediler. Burada daha önce ölümlü kaza da oldu. Yaya geçidinin girişine biz kasis yapılmasını istedik. Defalarca telefon açtık ama yapılmadı" dedi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri kazanın oluş biçimi, sürücü ve yayaya ilişkin ifade ve delilleri değerlendiriyor. Trafik yönünden sorumluluk ve olası ihmallerin tespiti için adli ve idari soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA TİCARİ TAKSİ ÇARPTI. ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILDI.