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Beyoğlu’ndaki silahlı saldırının izleri sentetik ecza imalathanesine çıktı

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı soruşturmasında Örnektepe'de imalathanede 135 kg ham madde, 40 bin dolu hap ve 3 tutuklu bulundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:14

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyoğlu’ndaki silahlı saldırının izleri sentetik ecza imalathanesine çıktı

Olayın seyrine ilişkin bulgular

İstanbul Beyoğlu’nda 2 Kasım tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde iki kişiye yönelik silahla ateş edilmesiyle başlatılan soruşturmada, polis ekipleri soruşturmanın kısa sürede uyuşturucu üretimine götüren izler ortaya çıkardı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın fail ve yardımcılarının tespitine odaklandı.

soruşturma ve yakalama:

Görüntü incelemesi sonucunda ateş eden şüphelinin E.Y. (18), olay sonrası motosikletle bölgeden uzaklaşan kişinin ise Ö.K. (18) olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ö.K., aynı mahallede motosikletle birlikte yakalandı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda E.Y.'nin Örnektepe Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

operasyonda ele geçirilenler:

Operasyon sırasında evde bulunan G.B. (19) isimli kadının sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda, 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş sentetik ecza kutusu ile bir hap dolum makinesi ve aparatları bulundu.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda G.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan; Ö.K. ve E.Y. ise aynı suçun yanı sıra genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, güvenlik kamerası incelemeleri ve hızlı saha çalışmasının, silahlı saldırı ile organize üretim ilişkisinin çözülmesinde belirleyici olduğunu gösterdi. Soruşturma ve delil değerlendirmesi devam ediyor.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA İKİ KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, UYUŞTURUCU...

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA İKİ KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, UYUŞTURUCU MADDE İMALATI YAPILAN BİR ADRES ORTAYA ÇIKARILDI. OPERASYONDA 135 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAMMADDESİ VE 40 BİN DOLDURULMUŞ SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLİRKEN, YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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