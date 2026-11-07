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Yenişehir'de güvenlik kamerasına yansıdı: park halindeki otomobile çarpan traktör

Diyarbakır Yenişehir 2. Sanayi Sitesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenişehir'de güvenlik kamerasına yansıdı: park halindeki otomobile çarpan traktör

olayın ayrıntıları:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Sanayi Mahallesi sınırlarında bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde bir traktörün park halindeki otomobile çarpma anı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, park edilen araca çarptı.

görüntülerde neler var:

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamerada traktörün kontrolünü yitirmesi ve park halindeki aracın ön kısmına çarpması anları net bir şekilde görülüyor. Olay sırasında çevredeki hareketlilik ve kazanın hemen ardından yaşananlar da görüntülere yansıyor.

hasar ve can kaybı:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, kazada yalnızca maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer ve görgü tanıkları tarafından paylaşılan bilgi, olayın yalnızca mal kaybı ile sonuçlandığını gösteriyor.

Traktörün park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

Traktörün park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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