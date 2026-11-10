Beypazarı'nın yaylaları beyaza büründü

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Yerleşim yerleri ve yaylalarda etkisini gösteren yağış, manzaraları kış görünümüne çevirdi.

Etkilenen alanlar:

Kar yağışı özellikle ilçenin yükseklerindeki yayla ve mahallelerde yoğunlaştı. Bölge genelinde kar kalınlığına ilişkin ayrıntı açıklanmazken, görünümün kış mevsimini andırdığı aktarıldı.

Ulaşım ve durum değerlendirmesi:

Yağışa rağmen yetkililerden alınan bilgiye göre bölgede kapalı yol bulunmadığı öğrenildi. Yerel ekipler, olası olumsuzluklara karşı takipte kalmaya devam ediyor.

Başkentte kar yağışı