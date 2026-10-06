Beytüşşebap'ta sahaya yakın atama: Sağlık-Sen ilçe temsilciliğine Servet Ataman

Atama ve tebliğ:

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinde ilçe teşkilatlanmasına ilişkin görevlendirmeler devam ederken, Beytüşşebap İlçe Temsilciliği görevine Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi personeli Servet Ataman getirildi. Ataman’ın görevlendirildiği karar, Sağlık-Sen Şırnak Şube Yönetim Kurulu tarafından alındı.

Görevin tebliği ve ilk ziyaret:

Yeni görevin tebliği, Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tarafından Ataman’a yapıldı. Tebliğin ardından Anmal, Ataman’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi ve atamanın sahadaki rolüne ilişkin beklentilerini paylaştı.

Anmal, Ataman’ın çalışma hayatındaki deneyimi, kurumsal birikimi ve sağlık çalışanlarıyla kurduğu güçlü iletişimin Beytüşşebap’ta sendikal çalışmalara önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Yeni dönemde sahadaki sorunların daha etkin şekilde takip edileceğini ifade etti.

Saha odaklı çalışma ve öncelikler:

Başkan Anmal, ilçe temsilciliklerinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Anmal, atamaya ilişkin, temsilcilerin güçlü iletişim içerisinde olmasının ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ataman’ın sahadaki gözlemlerinin ve sağlık çalışanlarından gelecek talep ile önerilerin, hem şube hem de genel merkez düzeyindeki istişare süreçlerine katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Anmal, temsilcinin önerilerinin sendika için değerli olduğunu ifade ederek, sendikal çalışmaların üyelik ve temsilcilikle başlayıp fedakârlık ve dayanışmayla sürdürüldüğünü söyledi.

Sağlık hizmetlerinin en uzak noktalarda dahi sürdürüldüğünü vurgulayan Anmal, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklı taleplerinin ilgili mercilere taşınması için mücadelenin devam edeceğini belirtti. Sağlık-Sen’in çözüm odaklı sendikacılık anlayışıyla sahadaki çalışanların yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Ataman’a yeni görevinde başarılar dileyen Anmal, ilçe temsilciliğinin çalışanlarla sendika arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturacağını ve Beytüşşebap’ta sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile çalışan beklenti ve taleplerinin yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBESİ’NDE İLÇE TEŞKİLATLANMASINA YÖNELİK GÖREVLENDİRMELER SÜRERKEN, BEYTÜŞŞEBAP İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE GÖREV YAPAN SERVET ATAMAN (SOLDA) GETİRİLDİ.