Biçerdöver kavgası Afyonkarahisar’daki ölümlere bağlandı, makine İzmir’de bulundu

Biçerdöver İzmir’de ortaya çıktı:

Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların merkezine oturan biçerdöver, İzmir’in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi’nde bulundu. Makinenin, geçen haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan zanlı Arif Sefa Özdemir, jandarmadaki ifadesinde makineyi geçen yıl Ahmet Uzelden 40 bin Euro karşılığında satın aldığını, ancak yangın sonrası makinenin kullanılamaz hale geldiğini ve Uzel ile aralarında anlaşmazlık çıktığını öne sürdü.

Taraflar arasındaki borç tartışması:

Özdemir, ifadesinde Uzel’in geçtiğimiz hafta kendisinden biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını talep ettiğini, kendi hesabına göre borcun 4 bin Euro olduğunu ve kısa sürede ödeyeceğini söylediğini belirtti. İddiaya göre borç miktarı üzerinden başlayan tartışma telefon görüşmelerinde küfür ve tehditlere dönüşünce gerilim tırmandı.

Ayazini çıkışında üç kişinin öldürülmesi:

Olay günü Afyonkarahisar’da buluşma için çağırılan Ahmet Uzel, yanındaki Bekir ve Noman Toprak ile birlikte Ayazini köyü çıkışına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtığı ve üç kişinin öldüğü iddia edildi. Saldırının ardından kaçan zanlının güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri araç gaspı amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

Muhtarın anlatımı ve son görüşme:

Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan, Özdemir’in olaydan bir gün önce kendisini aradığını belirtti. Kavlagan, çarşamba günü saat 18.42’de yaptığı görüşmenin yaklaşık dokuz dakika sürdüğünü, Özdemir’in kendisine ‘‘Muhtarım, var mı canını sıkan?’’ diye sorduğunu aktardı. Kavlagan, görüştükleri sırada Özdemir’in hakkını helal etme ifadelerini kullandığını ve makinenin üzerindeki brandanın parçalandığını, bunun için düzeltilmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Muhtar Kavlagan ayrıca makinenin getirilmesi sırasında köylülerin destek verdiğini, Özdemir için yaklaşık 50 bin TL civarında yardım toplandığını ve esnafın, lastikçi ve parçacıların katkıda bulunduğunu anlattı.

Yanan tarlanın sahibi: pişmanlık ve şikayet yok:

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök, hasat sırasında makinenin yandığını, oğlunun kendisini arayıp ‘‘Baba, biçer yanıyor’’ dediğini belirtti. Gök, biçerdöver ve tarlada çıkan yangın nedeniyle mahsulün de zarar gördüğünü, olayın ardından yardım ettiğini öğrendiğini ve sonradan yardım ettiği için pişmanlık duyduğunu söyledi. Gök, mağduriyetine rağmen şikayetçi olmadıklarını vurguladı.

Yetkili birimler soruşturmayı sürdürürken, cinayetlerin çıkış noktasına ilişkin iddialar ve makinenin İzmir’de bulunması olaya dair saha bulgularını genişletti. Olayla bağlantılı ifadeler ve iddialar jandarmada kayıtlı bulunuyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatına mal olan biçerdöver İzmir'de tarlada bekliyor