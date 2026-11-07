Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen gazetecilerin dikkatiyle kurtarıldı

Nemrut Kalderası'nda ani karla yazlık lastiklerle mahsur kalan iki kuzen, gazetecilerin haber vermesiyle jandarma, UMKE ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen gazetecilerin dikkatiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22) öğle saatlerinde kendi araçlarıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Araçlarında bulunan 34 FTU 584 plakalı otomobilde yazlık lastikler bulunması nedeniyle, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kara bırakmasıyla kalderada ilerleyemeyip mahsur kaldılar. Kalderanın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 2 bin 250 rakım olarak kaydedildi.

Bölgedeki cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle kuzenler yardım çağırmakta güçlük çekti. Bu sırada ayağı daha önce kırılmış olan Hüseyin'in durumu nedeniyle Adem Toklu, yardım bulabilmek amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek kaldera zirvesine çıktı.

Gazetecilerin müdahalesi ve alarma geçilmesi:

Zirveye çıkan Adem Toklu, tesadüfen bölgede haber çalışması yapan gazetecilerle karşılaştı. Toklu'nun yardım talebi üzerine gazeteciler durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine ardından da Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bildirdi. Bu bildirimlerin ardından kurtarma için ilgili birimler sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarının yürütülmesi:

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak bir operasyon başlattı. Jandarma ekipleri Adem ve Hüseyin'in bulunduğu araca ulaşarak onları araç içine aldı ve ısınmaları sağlandı. Adem Toklu'ya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, Hüseyin Toklu'ya ulaşmak için ekipler kaldera içine inmeye başladı.

Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu belirtilirken, zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Soğuktan etkilendiği gözlenen Hüseyin'e olay yerinde müdahale yapıldı, ardından UMKE aracıyla kaldera zirvesine çıkarıldı ve bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumu ve olayın sonu:

İlk kontrolleri olay yerinde yapılan iki kuzenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayakta yapılan kontrollerinin ardından kuzenler yakınlarına teslim edildi. Olay, gazetecilerin dikkat ve zamanında müdahalesi sayesinde daha olumsuz sonuçlara yol açmadan sonlandırıldı.

Nemrut Kalderası&#039;nda mahsur kalan iki kuzen kurtarıldı

Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenişehir'de güvenlik kamerasına yansıdı: park halindeki otomobile çarpan traktö...
images

Beyoğlu’ndaki silahlı saldırının izleri sentetik ecza imalathanesine çıktı
images

öğrencileri hedef alan sahte burs tuzağı: kimlikten banka hesaplarına uzanan zin...
images

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

KBÜ'de sağlık projeleri için TÜSEB kapıları aralandı

Lösemi tedavisi gören Hamza için evinde müzikli doğum günü kutlaması

Saçma hedefi olan yılan kartal OMÜ'de iyileşip yeniden uçuşa hazırlanıyor

Bilecik'te yaz yağmurları mantar sezonunu bereketlendirdi: kanlıca tabak büyüklüğüne ulaştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt