Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen gazetecilerin dikkatiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22) öğle saatlerinde kendi araçlarıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Araçlarında bulunan 34 FTU 584 plakalı otomobilde yazlık lastikler bulunması nedeniyle, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kara bırakmasıyla kalderada ilerleyemeyip mahsur kaldılar. Kalderanın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 2 bin 250 rakım olarak kaydedildi.

Bölgedeki cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle kuzenler yardım çağırmakta güçlük çekti. Bu sırada ayağı daha önce kırılmış olan Hüseyin'in durumu nedeniyle Adem Toklu, yardım bulabilmek amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek kaldera zirvesine çıktı.

Gazetecilerin müdahalesi ve alarma geçilmesi:

Zirveye çıkan Adem Toklu, tesadüfen bölgede haber çalışması yapan gazetecilerle karşılaştı. Toklu'nun yardım talebi üzerine gazeteciler durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine ardından da Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bildirdi. Bu bildirimlerin ardından kurtarma için ilgili birimler sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarının yürütülmesi:

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak bir operasyon başlattı. Jandarma ekipleri Adem ve Hüseyin'in bulunduğu araca ulaşarak onları araç içine aldı ve ısınmaları sağlandı. Adem Toklu'ya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, Hüseyin Toklu'ya ulaşmak için ekipler kaldera içine inmeye başladı.

Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu belirtilirken, zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Soğuktan etkilendiği gözlenen Hüseyin'e olay yerinde müdahale yapıldı, ardından UMKE aracıyla kaldera zirvesine çıkarıldı ve bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumu ve olayın sonu:

İlk kontrolleri olay yerinde yapılan iki kuzenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayakta yapılan kontrollerinin ardından kuzenler yakınlarına teslim edildi. Olay, gazetecilerin dikkat ve zamanında müdahalesi sayesinde daha olumsuz sonuçlara yol açmadan sonlandırıldı.

Nemrut Kalderası'nda mahsur kalan iki kuzen kurtarıldı