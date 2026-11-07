Direği devirdi: polisle inatlaşan sürücünün o anları kamerada

Kaza ve müdahale:

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 68 AD 171 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet A. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilerek park halindeki başka bir aracın üzerine düştü, iki araç da hurdaya döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Trafik ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alıp olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücünün itirazı ve gözaltı:

Kameralar ve polis incelemesi sonucunda sürücünün kimliği tespit edilirken, şahıs polis ekiplerine karşı 'aracı kullanmadım' diyerek direnç gösterdi. Direnç gösteren sürücüye müdahale eden ekipler, takviye çağırdı.

Uzun uğraşların ardından sürücü gözaltına alındı. Olay yerine gelen yakınları polis ekiplerine müdahale etmek isteyince güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldılar; bu müdahale sırasında bir yakınının da gözaltına alındığı bildirildi. Yaşananların bir bölümü kameralara yansıdı.

Soruşturma:

Trafik ekipleri ve emniyet birimleri kazayla ilgili teknik ve hukuki tahkikat başlattı. Kazanın oluş nedeninin tespiti, devrilen direğe ilişkin tespitler ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürüyor.

Kaza yapıp direği devirdi, "Ben yapmadım" diye polise direndi: O anlar kamerada