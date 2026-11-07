Köprü altında sızan kişi, düşme zannedilince ekipler seferber oldu

Köprü altındaki baygınlık ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki Özerli deresi yatağında vatandaşlar bir kişiyi hareketsiz halde görünce durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Görgü tanıkları şahsın köprüden düştüğünü düşündü ve ihbar kısa sürede yetkililere ulaştı.

olay yeri ve ihbar:

Vatandaşların köprü altındaki şahsı sızmış halde bulması üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gelerek derinlemesine kontrol sağladı ve şahsı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, kontrol amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yetkililer şahsın alkol nedeniyle baygınlık geçirdiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ciddi bir yaralanma veya daha ağır bir durum yaşanmadan sonlandırıldı; soruşturmaya gerek duyulmadı ve şahsın tedavi ardından izlendiği öğrenildi.

HATAY’DA ÖZERLİ DERESİ YATAĞINDA ALKOL TÜKETİRKEN SIZARAK HAREKETSİZ KALAN ŞAHSIN KÖPRÜDEN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNEN VATANDAŞLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. SAĞLIK SORUNU BULUNMAYAN ŞAHIS KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI.