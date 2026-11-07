Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Biga'da Göktepe mevkiinde vinç yüklü tırın lastikleri alev aldı

Biga'nın Göktepe mevkiinde dorsesinde vinç olan bir tırın seyrederken tekerleri alev aldı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Biga'da Göktepe mevkiinde vinç yüklü tırın lastikleri alev aldı

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde seyrettiği sırada, dorsesinde vinç bulunan bir tırın tekerleri alev aldı. Plakası öğrenilemeyen tırın lastiklerinden çıkan alevleri gören çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda başka ayrıntıya yer verilmedi.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR’IN TEKERLERİ ALEV ALDI.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR’IN TEKERLERİ ALEV ALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış
images

İzmir'de gece vakti silahlı yağma suçundan 33 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı
images

Osmaniye'de park halindeki kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu
images

Batmanda her yağmurda aynı manzara, Belde Mahallesi sokakları su altında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi