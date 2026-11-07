Biga'da Göktepe mevkiinde vinç yüklü tırın lastikleri alev aldı

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde seyrettiği sırada, dorsesinde vinç bulunan bir tırın tekerleri alev aldı. Plakası öğrenilemeyen tırın lastiklerinden çıkan alevleri gören çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda başka ayrıntıya yer verilmedi.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR’IN TEKERLERİ ALEV ALDI.