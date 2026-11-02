Bilal Erdoğan: türkiye ile japonya ilişkileri stratejik ortaklığa doğru ilerliyor

tokyo paneli ve etkinlik detayları:

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Tokyo'da düzenlenen 'Sultan II. Abdülhamid Döneminde Türk-Japon İlişkileri ve Bugüne Yansımaları' başlıklı panele onur konuğu olarak katıldı. Etkinlik, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü, İbn Haldun Üniversitesi ve Japon İşadamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) katkılarıyla, Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi Ertuğrul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, TUJIAD Başkanı Erdal Güven, TUJIAD İkinci Başkanı Bülent Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan panel sonrası aynı isimdeki fotoğraf sergisinin açılışını yaptı ve daha sonra Tokyo Camii'ni ziyaret ederek beraberindekilerle öğle namazını kıldı.

bilal erdoğan'ın değerlendirmeleri:

Erdoğan, panelin ardından İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Türkiye ile Japonya ilişkilerinin geçmişten gelen bir mirasa dayandığını belirtti ve iki ülke arasındaki yakınlığın 'doğal ve teklifsiz' olduğunu vurguladı. Dünyanın içinde bulunduğu çalkantılı dönem göz önüne alındığında, söz konusu dayanışmanın ve dostluğun 'dünya için de ne kadar anlamlı ve değerli' olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, ilişkilerin güncel durumuna ilişkin olarak şunları söyledi: 'Belli atılmış adımlar ve devam etmesi gereken işler var.' Bu çerçevede kültürel programlar, eğitim iş birlikleri ve özellikle teknoloji alanındaki ortaklıkların, karşılıklı ticaret ve yatırımları güçlendirecek biçimde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

geleceğe yönelik iş birliği vurgusu:

Konuşmasında ilişkilerin seviyesini net bir ifadeyle ortaya koyan Erdoğan, 'Türkiye ve Japonya ilişkileri stratejik ortaklık seviyesindedir' dedi ve ekledi: 'Ümit ediyorum ki bu ilişkiler, her geçen sene birer stratejik ortak olmanın hakkını verecek düzeyde gelişecektir'. Ayrıca Tokyo merkezindeki Yunus Emre Enstitüsü ile yapılacak ortak kültürel çalışmaların ve eğitim programlarının önemi üzerinde durdu.

Genel olarak Erdoğan'ın değerlendirmeleri, iki ülke arasındaki tarihsel yakınlığın güncel diplomasi, kültür ve ekonomi ekseninde somut iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılar ve organizasyon temsilcileri, mevcut adımların üzerine yeni projeler eklenerek ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

BİLAL ERDOĞAN, "SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE TÜRK-JAPON İLİŞKİLERİ VE BUGÜNE YANSIMALARI" PANELİNDE KONUŞTU