Zonguldak'ta sağlık yatırımları büyüyor, bakan Memişoğlu tütüne karşı uyardı

Açılış töreni ve katılımcılar:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Zonguldak’ta Alaplı Devlet Hastanesi ile Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Adem Yılmaz, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile kent protokolü katıldı.

Zonguldak’ta sağlık altyapısı ve yatırım verileri:

Memişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin son çeyrek asırda sağlık alanında kaydettiği ilerlemeyi ve Zonguldak’a yapılan yatırımları sıraladı. 2002’den bu yana bölgeye 400’er yataklı Atatürk ve Ereğli Devlet Hastaneleri başta olmak üzere toplam 15 yeni hastane ve 17 yeni sağlık merkezi inşa edildiğini, ildeki toplam yatak kapasitesinin 2 bin 335e çıkarıldığını belirtti.

Personel sayısı ve sürmekte olan projeler:

Bakan, sadece son iki yılda kente 680’den fazla hekim ve 163 yeni sağlık personeli kazandırıldığını söyledi. Zonguldak merkezde 150 yataklı bir merkez hastanesi ve Kilimli ilçesinde 25 yataklı bir hastane yatırımı devam ediyor. Ayrıca Kozlu, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçelerinde aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık istasyonlarına kadar toplam 7 yeni sağlık tesisi daha inşa ediliyor; tüm çalışmalar tamamlandığında şehre 15 yeni sağlık tesisi daha kazandırılacağı ifade edildi.

Yerel hizmet kapasitesi:

Açılışı yapılan tesislerin kapasitesi hakkında bilgi veren Memişoğlu, Alaplı Devlet Hastanesi’nin 50 hasta yatağı, 16 poliklinik ile ameliyathaneleri ve yoğun bakım yataklarına sahip olduğunu; Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ise 30 diş ünitesiyle bölgeye ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağını kaydetti.

Koruyucu sağlık, aile hekimliği ve dijital hizmetler:

Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak aile hekimliğinin rolünü ön plana çıkardı. Aile hekimlerinin kronik hasta takibinde doğrudan vatandaşlarla iletişim kurduğunu, gerektiğinde hastalar adına hastanelerden randevu alabildiklerini anlattı. Bakan, Sağlık Bakanlığı yaklaşımını özetleyerek "Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız" ifadesini kullandı.

Aile hekimlerine verilen yetkiler:

Aile hekimlerinin uzmanlarla dijital ortamda anlık bilgi paylaşabildiğini aktaran Memişoğlu, reçete ve rapor işlemlerinde genişletilen yetkiler sayesinde aile hekimlerinin tansiyon, diyabet ve cilt hastalıkları başta olmak üzere bin 859 yeni ilacı reçete edebildiğini belirtti.

Tütünle mücadele: veriler, riskler ve çağrı:

Konuşmasının önemli bir bölümünde tütün kullanımı ve bunun yarattığı sağlık risklerine değinen Memişoğlu, Türkiye’de her üç kişiden birinin tütün kullandığını, nüfusun yüzde 33