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Bilbilan yaylası'ndan dönüş başladı: 700 küçükbaşla dört günlük yolculuk

Artvin'in Bilbilan Yaylası'ndan havaların soğumasıyla başlayan göçte besiciler, yaklaşık 700 küçükbaşla 3–4 günlük karayolu yolculuğuna çıktı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:58

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Bilbilan yaylası'ndan dönüş başladı: 700 küçükbaşla dört günlük yolculuk

Mevsimlik göç başladı:

Artvin’in Bilbilan Yaylası’nda yazı geçiren besiciler, havaların soğumasıyla birlikte sürülerini alçak rakımlı meralara götürmek üzere dönüşe geçti. Seyitler köyünde yaşayan besici Ali Dursun ile kardeşleri, yanlarındaki sürüyle birlikte yayladan ayrıldı.

Yolculuğun boyutu ve planı:

Dursun'un yanında bulunan sürüde yaklaşık 700 küçükbaş bulunuyor. Aile, yaylada geçirdikleri üç aylık dönemin ardından sürüleriyle birlikte Artvin-Ardanuç karayolu üzerinden ilerleyerek köy bölgesindeki meralara ulaşmayı hedefliyor. Yolculuğun uzunluğunu Dursun "Yolculuğumuz 3 veya 4 gün sürecek" sözleriyle özetliyor.

Karayolu trafiği ve yerel görünüm:

Karayolunda ilerleyen sürünün zaman zaman araç trafiğini yavaşlattığı görüldü; sürücüler, yüzlerce küçükbaş hayvanın oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Besiciler, hayvanları karayolundan geçirerek meralara ulaştıracaklarını belirtiyor.

Ali Dursun, sürecin rutin bir mevsimlik göç olduğunu vurgulayarak, "Yayladan göçümüz başladı. Yaklaşık 700 hayvanım var. Üç ay yaylada kaldık. Yayla sezonu bitti, şimdi alçak rakımlı meralara gidiyoruz. Yolculuğumuz 3 veya 4 gün sürecek. Hayvanlarımızı karayolundan geçirerek meramıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

ARTVİN’İN BİLBİLAN YAYLASI’NDA YAZ AYLARINI GEÇİREN BESİCİLER, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE...

ARTVİN’İN BİLBİLAN YAYLASI’NDA YAZ AYLARINI GEÇİREN BESİCİLER, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SÜRÜLERİYLE ALÇAK RAKIMLI MERALARA GÖÇ ETMEYE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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