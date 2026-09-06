Bilecik ceza infaz kurumunda hükümlülerle Mevlid-i Nebi buluşması

Bilecik ceza infaz kurumunda mevlid-i nebi programı

Bilecik Ceza İnfaz Kurumu'nda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda hükümlülerle bir araya gelen İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, etkinliğin amaç ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın amacı ve konuşma:

Dr. Adem Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası'nın Peygamber Efendimizin örnek hayatını ve güzel ahlakını hatırlamak için bir fırsat sunduğunu belirtti. Özsoy, sözlerinde şunlara değindi: "Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin örnek hayatını, güzel ahlakını ve insanlığa yönelik evrensel mesajlarını hatırlamak, hayatımızda bunlara daha fazla yer vermek büyük önem taşıyor. Bu anlamlı program vesilesiyle hükümlü kardeşlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hayatımıza yansıtan kullarından eylesin".

Kapanış ve etkinliğin önemi:

Program, yapılan iyi dilek ve duaların ardından sona erdi. Bu tür buluşmalar, ceza infaz kurumlarında manevi destek sağlama ve hükümlülerle iletişim kurarak topluma yeniden kazandırma çabalarını destekleme açısından önem taşıyor. Etkinlik, katılımcılar arasında paylaşım ve moral yükselmesine katkı sundu.

BİLECİK İL MÜFTÜ YARDIMCISI DR. ADEM ÖZSOY, MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI DOLAYISIYLA BİLECİK CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ.