Bilecik emniyeti aranan dolandırıcıyı 16 yıl 4 ay ceza ile yakaladı

Çalışmanın yürütülmesi:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.'yi tespit ederek yakaladı.
Gözaltı ve cezaevi teslimi:
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
BİLECİK’TE 16 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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