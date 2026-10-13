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Bilecik emniyeti aranan dolandırıcıyı 16 yıl 4 ay ceza ile yakaladı

Bilecik'te polis ekipleri, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.G.'yi yakalayıp M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik emniyeti aranan dolandırıcıyı 16 yıl 4 ay ceza ile yakaladı

Çalışmanın yürütülmesi:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.'yi tespit ederek yakaladı.

Gözaltı ve cezaevi teslimi:

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE 16 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 16 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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