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Bilecik İnhisar'da pazaryerinde vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme

Bilecik'in İnhisar ilçesinde polis, Kapalı Pazaryeri'nde dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı vatandaşları bilgilendirdi; broşür dağıtıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik İnhisar'da pazaryerinde vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme

İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde bilgilendirme çalışması:

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde düzenledikleri etkinlikle vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaptı. Uygulamada pazar yerini ziyaret eden vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurulup, sık karşılaşılan yöntemler hakkında açıklamalar yapıldı.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Çalışmada dolandırıcılık yöntemleri ile bu tür olaylara karşı alınabilecek basit önlemler anlatıldı. Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi ve uygulamaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Bilgilendirme sırasında vatandaşlara bilgilendirici materyaller sunulması amaçlanarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, yerinde yapılan bilgilendirme ve materyal dağıtımıyla tamamlandı.

BİLECİK&#039;TE DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK UYARISI

BİLECİK'TE DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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