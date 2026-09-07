Bilecik İnhisar'da pazaryerinde vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme

İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde bilgilendirme çalışması:

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde düzenledikleri etkinlikle vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaptı. Uygulamada pazar yerini ziyaret eden vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurulup, sık karşılaşılan yöntemler hakkında açıklamalar yapıldı.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Çalışmada dolandırıcılık yöntemleri ile bu tür olaylara karşı alınabilecek basit önlemler anlatıldı. Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi ve uygulamaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Bilgilendirme sırasında vatandaşlara bilgilendirici materyaller sunulması amaçlanarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, yerinde yapılan bilgilendirme ve materyal dağıtımıyla tamamlandı.

BİLECİK'TE DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK UYARISI