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Bilecik Kolej sahada farklı geçti, ligde 3'te 3 yaptı

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, U15 Gelişim Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Beşevler'i 6-0 yenerek ligde 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik Kolej sahada farklı geçti, ligde 3'te 3 yaptı

maç özeti:

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, U15 Kızlar Gelişim Ligi 10. Grup üçüncü hafta maçında deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek 6-0 galip geldi. Bursa’nın Osmangazi ilçesi Atıcılar 1 Nolu Sentetik Çim saha ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ev sahibi Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor'u farklı skorla geçen Bilecik Kolej, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti.

goller ve maçın kırılma anları:

Maça hızlı başlayan Bilecik Kolej, ilk yarıda skoru kısa sürede lehine çevirdi. Alya Çakmak takımını maçın 12. ve 24. dakikalarında öne geçiren golleri kaydetti. İlk yarının sonuna doğru, 35. dakikada Damla Demir skoru 3-0 yaparak devrenin bitmesine az bir süre kala farkın açılmasını sağladı. İkinci yarıda da tempo düşmeyen konuk ekip, 65. dakikada Beyza Çetinkaya, 78. dakikada Dilanur Diyar ve 85. dakikada Buse Yanık'ın golleriyle maçı noktalandırdı. Erken bulduğu gol ve seri skorlarla rakibin direnç göstermesine fırsat vermeyen Bilecik Kolej, hücum gücünü etkili kullanarak farklı galibiyete ulaştı.

gözler bir sonraki haftada:

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, ligin 4. haftasında 13 Eylül Pazar günü kendi evinde Alanyurt Gençlikspor'u konuk edecek. Bu sonuçla yükselen güven ve skor ritmi, takımın önümüzdeki haftadaki maç için önemli bir avantaj oluşturuyor.

BİLECİK KOLEJ KIZ SPOR KULÜBÜ LİGDE 3&#039;TE 3 YAPTI

BİLECİK KOLEJ KIZ SPOR KULÜBÜ LİGDE 3'TE 3 YAPTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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