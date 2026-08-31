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Bilecik koleji lige farklı başlangıç yaptı

Bilecik Koleji U15, Gelişim Ligi'nin açılış maçında Yalova Paşakent'i Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda 9-1 yenerek turnuvaya güçlü başladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik koleji lige farklı başlangıç yaptı

Bilecik Koleji evinde farklı kazandı

Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı, U15 Gelişim Ligi'nin ilk haftasında kendi saha avantajını kullanarak konuk ekip Yalova Paşakent Spor Salonu'nu 9-1 mağlup etti. Karşılaşma Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda oynandı ve ev sahibi ekip özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergiledi.

maçın kritik anları:

Maçın başında gelen golün ardından hızlı tempoya dönen mücadelede Beyza Çetinkaya birinci golü kaydederken, Damla Demir 5., 12. ve 21. dakikalarda attığı gollerle skoru kısa sürede 4-0 yaptı. İlk yarının sonlarına doğru Elif Yeşilyayla 45. dakikada fileleri havalandırarak devreye 5-0 üstünlükle girilmesini sağladı.

ikinci yarı ve gol dağılımı:

İkinci yarının hemen başında Alya Çakmak ve ardından Ebrar Karadeniz ile bulunan goller farkı artırdı ve skor 7-0 oldu. Maçın 50. ve 60. dakikalarında Melis Tuğba Yamacı iki gol daha kaydederek skoru 9-0 seviyesine taşıdı. Konuk ekip ise 73. dakikada bulduğu golle maçın tek sayısını kaydetti ve müsabaka 9-1 tamamlandı.

Sonuç olarak Bilecik Koleji, hücum hattındaki etkinliği ve gol çeşitliliğiyle lige iddialı bir başlangıç yaptı. Takımın farklı galibiyeti, hem bireysel performansların ön plana çıktığını hem de takım savunmasının genel olarak üstün olduğunu gösterdi.

BİLECİK KOLEJİ KIZ FUTBOL TAKIMI U15 GELİŞİM LİGİ’NİN

BİLECİK KOLEJİ KIZ FUTBOL TAKIMI U15 GELİŞİM LİGİ’NİN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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