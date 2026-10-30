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Bodrum Bitez'e inen domuz sürüsü mahallede tedirginlik yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde görülen yaban domuzları pazara yaklaşıp köy içine ilerleyerek mahalle sakinlerini tedirgin etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Bodrum Bitez'e inen domuz sürüsü mahallede tedirginlik yarattı

bitez'te beklenmedik ziyaret:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde görülen yaban domuzları sürüsü, kent merkezine kadar ilerleyerek mahalle sakinlerini tedirgin etti. Sürü ilk olarak pazar yerine yönelmeye çalıştı; pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı.

mahalle içinde gözlenen hareketlilik:

Pazardan ayrılan domuzlar daha sonra köy içine doğru ilerledi ve bir süre sokaklarda dolaştı. Mahalle içinde görünmeleri çevredeki vatandaşlarda endişe yarattı; kısa süre sonra sürü gözden kayboldu.

gözlemler ve tepkiler:

O anlar çevredeki kişiler tarafından fark edildi ve dikkat çekti. Vatandaşların tedirginlik yaşadığı bildirildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YABAN DOMUZLARI ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İNDİ. BİTEZ MAHALLESİ’NDE GÖRÜLEN...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YABAN DOMUZLARI ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İNDİ. BİTEZ MAHALLESİ’NDE GÖRÜLEN DOMUZ SÜRÜSÜ, VATANDAŞLARA TEDİRGİN ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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