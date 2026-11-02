Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde ortak araştırma ağı kuruldu

BŞEÜ ev sahipliğinde ortak bilimsel araştırma toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) kapsamında düzenlenen Ortak Bilimsel Araştırma Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı, üniversiteler arasında bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak proje üretme mekanizmalarının oluşturulması amacıyla düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin ortak kullanıma açılması yönündeki önerileri toplantıya özel önem kattı.

Katılımcılar:

Toplantıya BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ve beraberindeki heyet ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt katıldı.

Gündem ve hedefler:

Toplantıda, üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ortak çalışmalarla geliştirilmesi, akademik birikimlerin ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanılması, disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi ve ulusal ile uluslararası akademik yayınların artırılması konuları değerlendirildi. Üniversitelerin sahip olduğu kaynakların ve uzmanlık alanlarının bir araya getirilerek daha kapsamlı bilimsel projelerin yürütülmesine yönelik iş birliği imkânları tartışıldı.

Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma altyapılarını ve uzmanlık alanlarını ortak çalışmalarla bir araya getirmeyi önemsiyoruz. Bu iş birliklerinin nitelikli bilimsel projelerin geliştirilmesine ve akademik yayınların artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bilimsel üretimi destekleyen ortak çalışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir

Toplantının, üniversiteler arasında sürdürülebilir bilimsel iş birliklerinin kurulmasına ve bölgedeki araştırma potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

BŞEÜ, ORTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI