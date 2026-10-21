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Bilecik u14 liginde derbi haftası: iki merkez takımı kozlarını paylaşacak

Bilecik U14'te 7. ve 8. haftalar tamamlandı; 9. haftada 1299 Bilecikspor-BFA merkez derbisi ile Söğütspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor'un sınavı öne çıkıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik u14 liginde derbi haftası: iki merkez takımı kozlarını paylaşacak

haftalar geride kaldı, derbi işaretleri belli oldu:

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde A ve B gruplarında 7. ve 8. haftalar tamamlandı. Haftalar ilerlerken hem puan tablolarında belirginleşen liderler hem de cumartesi günü oynanacak merkez derbisi dikkat çekiyor. Takımlar ligde hem sahada hem fikstürde yoğun bir süreç geçiriyor.

a grubu maç özetleri:

7. haftada cumartesi günü Gölpazarıspor, kendi sahasında Pazaryerispor'u 3-1 yenerken; Bilecik Gençlerbirliğispor deplasmanda Bozüyük Gücüspor karşısında 3-2 galip geldi. Söğütspor, ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı; Demirköy 2018 Spor ise haftayı bay geçti.

8. haftada pazar günü Bozüyük Gücüspor, evinde Demirköy 2018 Spor'u 3-1 mağlup etti; Söğütspor deplasmanda Gölpazarıspor'u 3-0 geçti. Bilecik Gençlerbirliğispor, ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı ve Pazaryerispor bu haftayı bay geçti.

Söğütspor 21 puanla liderliğini sürdürüyor; arkasından Bilecik Gençlerbirliğispor ve Bozüyük Gücüspor 15'er puanla lideri takip ediyor. Ligin 9. haftasında cumartesi günü Söğütspor-Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor-Gölpazarıspor ve Demirköy 2018 Spor-Bozüyükspor maçları oynanacak; Bozüyük Gücüspor haftayı bay geçecek.

b grubu maç özetleri ve merkez derbisi:

7. haftada 1299 Bilecikspor Kulübü, deplasmanda Lefke Birlikspor'u 4-1 yenerken; Osmanelispor, Güneşspor deplasmanından 2-1 galip döndü. 4 Eylülspor ile Vitraspor 1-1 berabere kaldı ve BFA, ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

8. haftada Lefke Birlikspor kendi evinde Vitraspor ile 1-1 berabere kaldı; 4 Eylülspor, evinde Osmanelispor'u 3-2 mağlup etti. BFA, kendi sahasında Güneşspor'u 4-0 yenerken; 1299 Bilecikspor Kulübü, ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

4 Eylülspor 20 puanla liderliğini koruyor; ardından BFA 18 ve 1299 Bilecikspor Kulübü 17 puanla geliyor. Ligin 9. haftasında cumartesi oynanacak Osmanelispor-Lefke Birlikspor, Güneşspor-4 Eylülspor ve Vitraspor-Ertuğrulspor maçlarının yanı sıra bu haftanın en dikkat çeken karşılaşması 1299 Bilecikspor Kulübü - BFA merkez derbisi olacak.

BİLECİK U14 GENÇLER LİGİ&#039;NDE GÖZLER BİLECİK DERBİSİNDE

BİLECİK U14 GENÇLER LİGİ'NDE GÖZLER BİLECİK DERBİSİNDE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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