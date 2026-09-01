Bilecik valisi Faik Oktay Sözer Zabıta Haftası'nda zabıta personelini makamında ağırladı

Bilecik valisi Faik Oktay Sözer Zabıta Haftası kabulü

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve beraberindeki zabıta personelini makamında kabul etti.

Kabulde ele alınan konular:

Kabul sırasında zabıta teşkilatının yürüttüğü hizmetler ve saha çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, teşkilatın rutin denetim faaliyetleri ile halkın talep ve şikayetlerine yönelik hizmetlerin durumu ele alındı.

Vali Sözer'in mesajı:

Vali Sözer, zabıta teşkilatının vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayarak, Zabıta Haftası'nı kutladı. Sözer, özveriyle görev yapan tüm zabıta personeline çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Toplantı, zabıta personeline teşekkür ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

VALİ SÖZER, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA ZABITA PERSONELİNİ KABUL ETTİ