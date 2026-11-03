Bilecikli kuraşçı Mikail Zaloğlu Astana'da Türkiye'nin umudu olacak

Mikail Zaloğlu'nun Astana yolculuğu:

Bilecikli kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, 4-9 Kasım 2026 tarihlerinde Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hazırlık sürecini antrenörü Serkan Can ile sürdüren Zaloğlu, turnuva öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Hazırlık ve destek:

Ziyarette, şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak olan Serkan Can da yer aldı. İl Müdürü Ramazan Demir ziyaret sırasında, "Sporcumuz Mikail Zaloğlu'nun ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek olması bizleri gururlandırıyor. Kendisine ve Milli Takım Antrenörümüz Serkan Can’a başarılar diliyorum. Bilecik olarak sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Görüşmede hazırlık programı, moral ve yerel destek konuları ele alındı; Bilecik makamları sporcunun arkasında duracaklarını vurguladı. Zaloğlu'nun Astana'da milli formayla mücadele etmesi, kent spor camiası açısından önem taşıyor ve uluslararası alandaki rekabet deneyimi için fırsat sunuyor.

BİLECİKLİ SPORCU DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK