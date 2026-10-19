Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük dünya yedincisi oldu

dünya şampiyonasındaki mücadele:

Osmaneli ilçesi kökenli Tuğba Çürük, Polonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda +66 kilogram kategorisinde mücadele ederek turnuvayı dünya yedincisi olarak tamamladı. Organizasyona 114 ülkeden 2 bin 22 sporcu katıldı ve Çürük, Türkiye'yi temsil eden sporculardan biri olarak kürsü hedefiyle tatminkâr bir performans sergiledi.

hazırlık süreci ve antrenör desteği:

Osmanelispor Karate Takımı sporcusu Çürük, yaklaşık iki buçuk ay süren milli takım kampının ardından şampiyonaya hazırlandı. Hazırlık döneminde zorlu günler geçirildiği; antrenörlerden Tuğba Kurnaz'ın çapraz bağlarının kopmasına rağmen çalışmaları sürdürdükleri bildirildi. Ekip, dünya şampiyonluğu hedefiyle yola çıktığını ve elde edilen yedincilik sonucunun ardından daha büyük başarılar için hazırlıklarını sürdüreceğini açıkladı.

Çürük'ün antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde elde ettiği derece, Osmaneli spor camiasında gurur kaynağı oldu. Kulüp ve ilçede sporcunun uluslararası alandaki başarısı geniş destek gördü ve ekip, geleceğe dönük planlarını başarıyı yukarı taşımak üzerine kurgulamaya devam ediyor.

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