Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük dünya yedincisi oldu

Osmaneli çıkışlı karateci Tuğba Çürük, Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası +66 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil ederek dünya yedincisi oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük dünya yedincisi oldu

dünya şampiyonasındaki mücadele:

Osmaneli ilçesi kökenli Tuğba Çürük, Polonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda +66 kilogram kategorisinde mücadele ederek turnuvayı dünya yedincisi olarak tamamladı. Organizasyona 114 ülkeden 2 bin 22 sporcu katıldı ve Çürük, Türkiye'yi temsil eden sporculardan biri olarak kürsü hedefiyle tatminkâr bir performans sergiledi.

hazırlık süreci ve antrenör desteği:

Osmanelispor Karate Takımı sporcusu Çürük, yaklaşık iki buçuk ay süren milli takım kampının ardından şampiyonaya hazırlandı. Hazırlık döneminde zorlu günler geçirildiği; antrenörlerden Tuğba Kurnaz'ın çapraz bağlarının kopmasına rağmen çalışmaları sürdürdükleri bildirildi. Ekip, dünya şampiyonluğu hedefiyle yola çıktığını ve elde edilen yedincilik sonucunun ardından daha büyük başarılar için hazırlıklarını sürdüreceğini açıkladı.

Çürük'ün antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz eşliğinde elde ettiği derece, Osmaneli spor camiasında gurur kaynağı oldu. Kulüp ve ilçede sporcunun uluslararası alandaki başarısı geniş destek gördü ve ekip, geleceğe dönük planlarını başarıyı yukarı taşımak üzerine kurgulamaya devam ediyor.

BİLECİKLİ MİLLİ SPORCU DÜNYA 7’NCİSİ OLDU

BİLECİKLİ MİLLİ SPORCU DÜNYA 7’NCİSİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çolakoğlu Metalurji spor kulübü web sitesiyle genç yeteneklere ulaşıyor
images

Merkezefendi'de off-road şöleni: Türkiye Baja 5. ayak izleyiciyle buluşuyor
images

Aliağa Petkimspor oyunu kontrol ederek Fenerbahçe'yi deplasmanda geçti
images

Elazığlı antrenörle iki genç sporcu U15 kampında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yoğun sis kara yollarında görüşü 5 metreye kadar düşürdü

İki fidanla başladı, 300 hünnap ağacıyla emeklilik yıllarını doğayla doldurdu

Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor