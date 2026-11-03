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Bilecikli minik yüzücüler Eskişehir'de ikincilik elde etti

Eskişehir'de düzenlenen 7-8-9 Yaş Cumhuriyet Yüzme Şampiyonası'nda Bilecik 9 yaş kız takımı 4x50 serbest bayrakta ikinci oldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecikli minik yüzücüler Eskişehir'de ikincilik elde etti

Bilecikli minik yüzücüler Eskişehir'de kürsüye çıktı

Eskişehir'de düzenlenen 7-8-9 Yaş Cumhuriyet Yüzme Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9 yaş kız takımı, 4x50 metre serbest bayrak yarışında ikinci olarak podyuma çıktı. Turnuvada Bilecikli sporcular bireysel yarışlarda da madalya elde etti.

takım derecesi:

9 yaş kız takımı, bayrak yarışında gösterdiği performansla ikinci olmayı başardı ve Bilecik adına önemli bir sonuç getirdi.

bireysel madalyalar:

Yarışlarda öne çıkan isimler arasında Dilşad Zeynep Uçak yer aldı; Uçak, 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü yarışlarında ikinci olarak iki gümüş madalya kazandı. Melisa Atak 50 metre sırtüstüde üçüncü, Defne Hüma Şakar 100 metre kurbağalamada ikinci, Ada Cicili ise 50 metre kurbağalamada birinci oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise sporcuları ve antrenörleri tebrik etti: "Sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz".

BİLECİKLİ MİNİK YÜZÜCÜLER İKİNCİ OLDU

BİLECİKLİ MİNİK YÜZÜCÜLER İKİNCİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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