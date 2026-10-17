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Bilecikli öğrencilerin 'Vefa ve Şifa' projesi Türkiye birincisi seçildi

Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul ve lise öğrencilerinin masal kitabı ve animasyon filmi, lise kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bilecikli öğrencilerin 'Vefa ve Şifa' projesi Türkiye birincisi seçildi

Bilecik'ten ülke çapında ödül

Bozüyük ilçesindeki Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ortak çalışması, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada birincilik elde ederek kentte gurur kaynağı oldu. Proje, İmam Hatip Okullarının yeniden kuruluşunun 75. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreninde, Kültür, Sanat ve Spor teması lise kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

Projenin içeriği:

Çalışma, ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı 'Geçmişe Vefa Geleceğe Şifa' adlı masal kitabı ile lise öğrencilerinin çizimleriyle hazırlanan 'Vefa ve Şifa Macera Başlıyor' animasyon filminden oluşuyor. Ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin yazı ve çizimlerini bir araya getiren proje, edebi anlatımı ve görsel üretimi birlikte sunarak jüri tarafından öne çıkarıldı.

Eğitimsel yaklaşım ve verilen mesaj:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, dereceye giren öğrencileri ve emeği geçen eğitimcileri kutlayarak projenin geçmiş değerleri sanatla buluşturma başarısına dikkat çekti. Şimşek, çocukların yalnızca dijital dünyayı tüketen değil, üretip bu dünyaya değer katan bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı ve ekledi: "Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Okulun ortaya koyduğu bu çalışma, hem Bilecik hem de okul yönetimi açısından kültürel mirası genç kuşaklara aktarma hedefinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Proje, yerel ölçekten ulusal başarıya uzanan bir model sunarak benzer girişimler için teşvik edici olmaya aday.

BİLECİK’İN PROJESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

BİLECİK’İN PROJESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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