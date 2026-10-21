Bilecikli tekvandocular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli sporcular uluslararası arenada ay-yıldız için mücadele edecek

Bilecik'ten yetişen iki genç tekvando sporcusu, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil etmeye hak kazandı. Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, hem kulüp hem milli düzeyde gösterdikleri performansla kent spor camiasının dikkatini çekti.

Ençok'un başarıları ve kota hakkı:

Neslişah Ençok, Bosna Hersek'te düzenlenen müsabakalarda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı ve bu derecesiyle Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası için kota elde etti. Ençok ayrıca Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak, Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Bu sonuçlar, sporcunun uluslararası arenada da tanınmasını sağlayacak bir sıçrama niteliği taşıyor.

Çam'ın seçilmesi ve destek ziyareti:

Azra Asel Çam, Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası kadrosuna girmeyi başardı. Sporcular ve antrenörleri Gökalp Yıldız ile Hanife Yıldız, başarılarını paylaşmak üzere Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Müdür Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası müsabakalarda başarı diledi.

Her iki sporcunun da elde ettiği kotalar, Bilecik'teki altyapı ve antrenör desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ulusal formayla sahaya çıkacak olan Ençok ve Çam, kent için gurur kaynağı olurken, gelecek hedefleri ve uluslararası deneyimleri merakla bekleniyor.

BİLECİKLİ SPORCULAR AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK