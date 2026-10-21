Dolar 49,5702 -0,02%
Euro 55,6948 -0,03%
Bist 11.797,70 +0,00%
Altın Gram 6.581,89 -0,31%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 110,50 +1,57%
--°

Bilecikli tekvandocular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli sporcular Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, kazandıkları kotalarla Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecikli tekvandocular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli sporcular uluslararası arenada ay-yıldız için mücadele edecek

Bilecik'ten yetişen iki genç tekvando sporcusu, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil etmeye hak kazandı. Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, hem kulüp hem milli düzeyde gösterdikleri performansla kent spor camiasının dikkatini çekti.

Ençok'un başarıları ve kota hakkı:

Neslişah Ençok, Bosna Hersek'te düzenlenen müsabakalarda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı ve bu derecesiyle Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası için kota elde etti. Ençok ayrıca Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak, Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Bu sonuçlar, sporcunun uluslararası arenada da tanınmasını sağlayacak bir sıçrama niteliği taşıyor.

Çam'ın seçilmesi ve destek ziyareti:

Azra Asel Çam, Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası kadrosuna girmeyi başardı. Sporcular ve antrenörleri Gökalp Yıldız ile Hanife Yıldız, başarılarını paylaşmak üzere Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Müdür Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası müsabakalarda başarı diledi.

Her iki sporcunun da elde ettiği kotalar, Bilecik'teki altyapı ve antrenör desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ulusal formayla sahaya çıkacak olan Ençok ve Çam, kent için gurur kaynağı olurken, gelecek hedefleri ve uluslararası deneyimleri merakla bekleniyor.

BİLECİKLİ SPORCULAR AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

BİLECİKLİ SPORCULAR AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yelkenciler Bodrum’da buluştu: The Bodrum Cup 38. kez denizle buluştu
images

Çal Belediyespor ikinci yarı performansıyla gelecek için umut verdi
images

Kartal dolmabahçe'de Crystal Palace'ı ağırlıyor
images

trabzonspor 159. avrupa maçına çıkıyor: hearts ile evde karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor

Gıda israfını azaltmak işletmelere yedi kat tasarruf kazandırabilir

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti